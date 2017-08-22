Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

22.08.2017, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 5A, который за последние пару месяцев не раз становился героем разнообразных утечек. Новинка является приемником модели Redmi 4A, которая увидела свет в ноябре 2016 и стала самым доступным смартфоном Xiaomi.

Относительно предшественника Xiaomi Redmi Note 5A стал дороже и крупнее, а на смену поликарбонату пришел металл. Диагональ экрана выросла до 5,5 дюймов, но разрешение осталось прежним – 1280х720 точек. Габаритные размеры Xiaomi Redmi Note 5A составляют 153x76,2x7,7 мм, при этом производитель подчеркивает, что устройством вполне комфортно пользоваться одной рукой.

В части спецификаций Xiaomi Redmi Note 5A доступен в трех различных вариантах. Младшая версия сочетает Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и лишена сканера отпечатка пальцев. Старшие версии построены на базе Snapdragon 435, снабжены дактилоскопическим сенсором, а для защиты экранов используется 2,5D-стекло. В части объемов ОЗУ средняя версия Xiaomi Redmi Note 5A порадует 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а топовый вариант – 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Есть отличия и в камерах. Если базовая версия снабжена 5 Мп фронтальной камерой с апертурой f/2.0, то у более старших версий на передней панели нашлось место для 16 Мп камеры (f/2.0, угол обзора 76,4 градуса) со светодиодной вспышкой. Тыловая камера – 13 Мп с апертурой f/2.2 (независимо от версии).

Также отметим, что Xiaomi Redmi Note 5A оснащен выделенным слотом microSD, таким образом можно одновременно поставить две SIM-карты и расширить встроенную память картой объемом до 128 Гб. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. Версия ОС «из коробки» – MIUI 9, что позволяет использовать такие функции, как многозадачность с разделением экрана, поиск изображений и интеллектуальный помощник. Выпускаться Xiaomi Redmi Note 5A будет в золотистом и серебристом цветах, а также популярном цвете «розовое золото». Базовая модель с 2 Гб ОЗУ оценена в ¥ 699 (~ $ 105), модель с 3 Гб оперативной памяти будет продаваться за ¥ 899 (~ $ 135), а версия с 4 Гб ОЗУ обойдется в ¥ 1199 (~ $ 180). Продажи Xiaomi Redmi Note 5A стартуют уже завтра.