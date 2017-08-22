Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

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Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

22.08.2017, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 5A, который за последние пару месяцев не раз становился героем разнообразных утечек. Новинка является приемником модели Redmi 4A, которая увидела свет в ноябре 2016 и стала самым доступным смартфоном Xiaomi.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

Относительно предшественника Xiaomi Redmi Note 5A стал дороже и крупнее, а на смену поликарбонату пришел металл. Диагональ экрана выросла до 5,5 дюймов, но разрешение осталось прежним – 1280х720 точек. Габаритные размеры Xiaomi Redmi Note 5A составляют 153x76,2x7,7 мм, при этом производитель подчеркивает, что устройством вполне комфортно пользоваться одной рукой.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

В части спецификаций Xiaomi Redmi Note 5A доступен в трех различных вариантах. Младшая версия сочетает Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и лишена сканера отпечатка пальцев. Старшие версии построены на базе Snapdragon 435, снабжены дактилоскопическим сенсором, а для защиты экранов используется 2,5D-стекло. В части объемов ОЗУ средняя версия Xiaomi Redmi Note 5A порадует 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а топовый вариант – 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

Есть отличия и в камерах. Если базовая версия снабжена 5 Мп фронтальной камерой с апертурой f/2.0, то у более старших версий на передней панели нашлось место для 16 Мп камеры (f/2.0, угол обзора 76,4 градуса) со светодиодной вспышкой. Тыловая камера – 13 Мп с апертурой f/2.2 (независимо от версии).

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

Также отметим, что Xiaomi Redmi Note 5A оснащен выделенным слотом microSD, таким образом можно одновременно поставить две SIM-карты и расширить встроенную память картой объемом до 128 Гб. Емкость аккумулятора – 3080 мАч. Версия ОС «из коробки» – MIUI 9, что позволяет использовать такие функции, как многозадачность с разделением экрана, поиск изображений и интеллектуальный помощник. Выпускаться Xiaomi Redmi Note 5A будет в золотистом и серебристом цветах, а также популярном цвете «розовое золото». Базовая модель с 2 Гб ОЗУ оценена в ¥ 699 (~ $ 105), модель с 3 Гб оперативной памяти будет продаваться за ¥ 899 (~ $ 135), а версия с 4 Гб ОЗУ обойдется в ¥ 1199 (~ $ 180). Продажи Xiaomi Redmi Note 5A стартуют уже завтра.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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