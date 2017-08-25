LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире

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LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире

25.08.2017, MForum.ru

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Согласно новому отчету, представленному GSA, услуги VoLTE доступны на 123 сетях LTE или LTE-A в мире, что соответствует 20% из 615 коммерчески запущенных сетей LTE в мире.

Функциональность VoLTE обеспечивает возможность голосовой связи в сетях LTE для пользователей с совместимыми устройствами без перехода в режим 3G или GSM.

Согласно представленному отчету VoLTE Service Launched Worldwide, подготовленному Hadden Telecoms Ltd, услуги голосовой связи VoLTE доступны в 60 странах мира. В отчете также сообщается, что еще 74 оператора LTE планируют, разворачивают или тестируют поддержку технологии VoLTE на своих сетях. Таким образом, с учетом уже запущенных в эксплуатацию сетей, в мире в VoLTE инвестируют примерно 197 операторов из 85 стран.

Список операторов, которые поддерживают технологию VoLTE хотя бы и в очень ограниченном режиме:

  1. Австралия, Optus
  2. Австралия, Telstra
  3. Австралия, Vodafone
  4. Австрия, A1 Telekom
  5. Алжир, Algérie Télécom / Mobilis
  6. Американские Виргинские острова, AT&T Mobility
  7. Аргентина, Movistar
  8. Бахрейн, Batelco
  9. Бельгия, Proximus
  10. Бразилия, TIM Brasil
  11. Бразилия, Vivo
  12. Венгрия, Magyar Telekom
  13. Габон, Gabon Telecom
  14. Германия, Deutsche Telekom
  15. Германия, O2 (Telefonica)
  16. Германия, Vodafone
  17. Гонконг, 3HK
  18. Гонконг, China Mobile HK
  19. Гонконг, CSL Limited
  20. Гонконг, Smartone
  21. Греция, Cosmote
  22. Дания, 3 Denmark
  23. Дания, Telenor
  24. Дания, YouSee (TDC)
  25. Индия, Reliance Jio Infocomm
  26. Индонезия, Smartfren
  27. Индонезия, XL Axiata
  28. Испания, Orange
  29. Испания, Vodafone
  30. Италия, TIM
  31. Италия, Vodafone
  32. Камбоджа, Seatel
  33. Камбоджа, Smart Axiata
  34. Канада, Bell Mobility
  35. Канада, EastLink
  36. Канада, Rogers Wireless
  37. Канада, Telus
  38. Катар, Ooredoo 
  39. Китай, China Mobile
  40. Китай, China Unicom
  41. Колумбия, Movistar
  42. Кувейт, Ooredoo
  43. Кувейт, Viva
  44. Кувейт, Zain
  45. Литва, Telia Lietuva
  46. Лихтенштейн, Swisscom
  47. Макао, CTM
  48. Малайзия, DiGi
  49. Малайзия, U Mobile
  50. Малайзия, Yes / YTL Communications
  51. Нигерия, NTel
  52. Нигерия, Smile Communications
  53. Нидерланды, KPN
  54. Нидерланды, T-Mobile
  55. Нидерланды, Tele2
  56. Нидерланды, Vodafone
  57. Норвегия, Telenor
  58. Норвегия, Telia
  59. Объединенное Королевство, 3 UK
  60. Объединенное Королевство, EE
  61. Объединенное Королевство, O2
  62. Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat
  63. Перу, Telefonica Movistar
  64. Польша, Orange
  65. Польша, T-Mobile
  66. Португалия, Vodafone
  67. Пуэрто-Рико, AT&T Mobility
  68. Россия, ВымпелКом (Билайн)
  69. Россия, МегаФон
  70. Россия, Tele2
  71. Румыния, Digi Mobile
  72. Румыния, Orange
  73. Румыния, Vodafone
  74. Саудовская Аравия, STC
  75. Саудовская Аравия, Zain
  76. Сингапур, M1
  77. Сингапур, SingTel
  78. Сингапур, StarHub
  79. Словакия, 4ka
  80. Словакия, Slovak Telecom
  81. Словения, Telekom Slovenije
  82. США, AT&T Mobility
  83. США, Evolve Broadband
  84. США, KPU
  85. США, T Mobile
  86. США, US Cellular
  87. США, Verizon Wireless
  88. Таиланд, AIS
  89. Таиланд, DTAC
  90. Таиланд, True Move
  91. Тайвань, Ambit Microsystems
  92. Тайвань, Asia Pacific Telecom
  93. Тайвань, FarEasTone
  94. Тайвань, Taiwan Mobile
  95. Тайвань, Taiwan Star
  96. Танзания, Smile
  97. Турция, Turk Telecom
  98. Турция, Turkcell
  99. Турция, Vodafone
  100. Уганда, Smile
  101. Финляндия, DNA
  102. Финляндия, Elisa
  103. Франция, Bouygues Telecom
  104. Франция, Orange
  105. Франция, SFR
  106. Хорватия, T-Hrvatski Telekom
  107. Чехия, O2 Czech Republic
  108. Чехия, T Mobile
  109. Чехия, Vodafone
  110. Швейцария, Sunrize Communications
  111. Швейцария, Swisscom
  112. Швеция, 3
  113. Швеция, Tele2
  114. Швеция, TeliaSonera
  115. Шри Ланка, Dialog Axiata
  116. Эстония, Telia Eesti
  117. Южная Африка, Vodacom
  118. Южная Корея, KT
  119. Южная Корея, LG U+
  120. Южная Корея, SK Telecom 
  121. Япония, KDDI
  122. Япония, NTT DoCoMo
  123. Япония, Softbank Mobile

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Телеком-эксперт

Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт 

"К сожалению, как мы знаем, не все запуски одинаковы. Если на одних сетях, VoLTE поддерживается для десятков популярных моделей абонентских терминалов и практически на всей территории покрытия, то другие операторы смогли обеспечить поддержку технологии лишь в одном-двух городах, лишь для нескольких моделей абонентских устройств. К сожалению, такой показатель, как "проникновение поддержки VoLTE" в абонентскую базу, отчет не раскрывает. Согласно отчету, например, в России с VoLTE все здорово - технологию поддерживают МегаФон, Tele2 и ВымпелКом - в общем, все крупные операторы, не включая МТС. На самом деле, в России с VoLTE все пока сравнительно скромно, как по территории действия технологии, так и по разнообразию поддерживаемых операторами устройств. Тем не менее, как говорится, "других данных у меня для вас нет".

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