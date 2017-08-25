LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире

MForum.ru
25.08.2017,
Согласно новому отчету, представленному GSA, услуги VoLTE доступны на 123 сетях LTE или LTE-A в мире, что соответствует 20% из 615 коммерчески запущенных сетей LTE в мире.
Функциональность VoLTE обеспечивает возможность голосовой связи в сетях LTE для пользователей с совместимыми устройствами без перехода в режим 3G или GSM.
Согласно представленному отчету VoLTE Service Launched Worldwide, подготовленному Hadden Telecoms Ltd, услуги голосовой связи VoLTE доступны в 60 странах мира. В отчете также сообщается, что еще 74 оператора LTE планируют, разворачивают или тестируют поддержку технологии VoLTE на своих сетях. Таким образом, с учетом уже запущенных в эксплуатацию сетей, в мире в VoLTE инвестируют примерно 197 операторов из 85 стран.
Список операторов, которые поддерживают технологию VoLTE хотя бы и в очень ограниченном режиме:
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Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт
"К сожалению, как мы знаем, не все запуски одинаковы. Если на одних сетях, VoLTE поддерживается для десятков популярных моделей абонентских терминалов и практически на всей территории покрытия, то другие операторы смогли обеспечить поддержку технологии лишь в одном-двух городах, лишь для нескольких моделей абонентских устройств. К сожалению, такой показатель, как "проникновение поддержки VoLTE" в абонентскую базу, отчет не раскрывает. Согласно отчету, например, в России с VoLTE все здорово - технологию поддерживают МегаФон, Tele2 и ВымпелКом - в общем, все крупные операторы, не включая МТС. На самом деле, в России с VoLTE все пока сравнительно скромно, как по территории действия технологии, так и по разнообразию поддерживаемых операторами устройств. Тем не менее, как говорится, "других данных у меня для вас нет".
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