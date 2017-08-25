LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире

25.08.2017, MForum.ru

Согласно новому отчету, представленному GSA, услуги VoLTE доступны на 123 сетях LTE или LTE-A в мире, что соответствует 20% из 615 коммерчески запущенных сетей LTE в мире.

Функциональность VoLTE обеспечивает возможность голосовой связи в сетях LTE для пользователей с совместимыми устройствами без перехода в режим 3G или GSM.

Согласно представленному отчету VoLTE Service Launched Worldwide, подготовленному Hadden Telecoms Ltd, услуги голосовой связи VoLTE доступны в 60 странах мира. В отчете также сообщается, что еще 74 оператора LTE планируют, разворачивают или тестируют поддержку технологии VoLTE на своих сетях. Таким образом, с учетом уже запущенных в эксплуатацию сетей, в мире в VoLTE инвестируют примерно 197 операторов из 85 стран.

Список операторов, которые поддерживают технологию VoLTE хотя бы и в очень ограниченном режиме:

Австралия, Optus Австралия, Telstra Австралия, Vodafone Австрия, A1 Telekom Алжир, Algérie Télécom / Mobilis Американские Виргинские острова, AT&T Mobility Аргентина, Movistar Бахрейн, Batelco Бельгия, Proximus Бразилия, TIM Brasil Бразилия, Vivo Венгрия, Magyar Telekom Габон, Gabon Telecom Германия, Deutsche Telekom Германия, O2 (Telefonica) Германия, Vodafone Гонконг, 3HK Гонконг, China Mobile HK Гонконг, CSL Limited Гонконг, Smartone Греция, Cosmote Дания, 3 Denmark Дания, Telenor Дания, YouSee (TDC) Индия, Reliance Jio Infocomm Индонезия, Smartfren Индонезия, XL Axiata Испания, Orange Испания, Vodafone Италия, TIM Италия, Vodafone Камбоджа, Seatel Камбоджа, Smart Axiata Канада, Bell Mobility Канада, EastLink Канада, Rogers Wireless Канада, Telus Катар, Ooredoo Китай, China Mobile Китай, China Unicom Колумбия, Movistar Кувейт, Ooredoo Кувейт, Viva Кувейт, Zain Литва, Telia Lietuva Лихтенштейн, Swisscom Макао, CTM Малайзия, DiGi Малайзия, U Mobile Малайзия, Yes / YTL Communications Нигерия, NTel Нигерия, Smile Communications Нидерланды, KPN Нидерланды, T-Mobile Нидерланды, Tele2 Нидерланды, Vodafone Норвегия, Telenor Норвегия, Telia Объединенное Королевство, 3 UK Объединенное Королевство, EE Объединенное Королевство, O2 Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat Перу, Telefonica Movistar Польша, Orange Польша, T-Mobile Португалия, Vodafone Пуэрто-Рико, AT&T Mobility Россия, ВымпелКом (Билайн) Россия, МегаФон Россия, Tele2 Румыния, Digi Mobile Румыния, Orange Румыния, Vodafone Саудовская Аравия, STC Саудовская Аравия, Zain Сингапур, M1 Сингапур, SingTel Сингапур, StarHub Словакия, 4ka Словакия, Slovak Telecom Словения, Telekom Slovenije США, AT&T Mobility США, Evolve Broadband США, KPU США, T Mobile США, US Cellular США, Verizon Wireless Таиланд, AIS Таиланд, DTAC Таиланд, True Move Тайвань, Ambit Microsystems Тайвань, Asia Pacific Telecom Тайвань, FarEasTone Тайвань, Taiwan Mobile Тайвань, Taiwan Star Танзания, Smile Турция, Turk Telecom Турция, Turkcell Турция, Vodafone Уганда, Smile Финляндия, DNA Финляндия, Elisa Франция, Bouygues Telecom Франция, Orange Франция, SFR Хорватия, T-Hrvatski Telekom Чехия, O2 Czech Republic Чехия, T Mobile Чехия, Vodafone Швейцария, Sunrize Communications Швейцария, Swisscom Швеция, 3 Швеция, Tele2 Швеция, TeliaSonera Шри Ланка, Dialog Axiata Эстония, Telia Eesti Южная Африка, Vodacom Южная Корея, KT Южная Корея, LG U+ Южная Корея, SK Telecom Япония, KDDI Япония, NTT DoCoMo Япония, Softbank Mobile

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Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт

"К сожалению, как мы знаем, не все запуски одинаковы. Если на одних сетях, VoLTE поддерживается для десятков популярных моделей абонентских терминалов и практически на всей территории покрытия, то другие операторы смогли обеспечить поддержку технологии лишь в одном-двух городах, лишь для нескольких моделей абонентских устройств. К сожалению, такой показатель, как "проникновение поддержки VoLTE" в абонентскую базу, отчет не раскрывает. Согласно отчету, например, в России с VoLTE все здорово - технологию поддерживают МегаФон, Tele2 и ВымпелКом - в общем, все крупные операторы, не включая МТС. На самом деле, в России с VoLTE все пока сравнительно скромно, как по территории действия технологии, так и по разнообразию поддерживаемых операторами устройств. Тем не менее, как говорится, "других данных у меня для вас нет".

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