Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально

MForum.ru
29.08.2017,
Китайская компания MediaTek анонсировала две новых системы-на-чипе серии Helio P – P23 и P30. В модельном ряду производителя новинки дополнят Helio P25, что позволит сформировать сегмент «премиальных устройств среднего класса», подобных Moto G.
Технически оба чипсета достаточно похожи. Вычислительная часть построена на базе 8 ядер Cortex-A53 с рабочей частотой до 2,3 ГГц. Графическая часть Helio P23 и Helio P30 включает графический ускоритель Mali G71 MP2, его рабочая частота в Helio P23 составляет 770 МГц, в Helio P30 – 950 МГц. Для управления питанием, контроля температуры и мониторинга UX используется технология CorePilot 4.0, что позволяет обеспечивать стабильность в различных режимах работы. Также производитель говорит об улучшении производительности, стабильности и лучшей автономности.
Важным различием между этим чипами являются фотовозможности - Helio P30 поддерживает сдвоенные 16 Мп камеры, а Helio P23 может работать лишь со сдвоенными камерами разрешением 13 Мп. Если говорить об одиночных камерах, то их максимальное разрешение может составлять 25 и 24 Мп, соответственно. Кроме того в активе Helio P30 присутствует Vision Processing Unit (VPU) с рабочей частотой до 500 МГц, дополняющий выделенный процессор для обработки изображений. Использование VPU позволяет разгрузить остальные блоки чипсета и оптимизировать расход энергии. В качестве вспомогательных инструментов при обработке изображений используются аппаратный блок управления камерой Camera Control Unit (CCU) и технология MediaTek Imagiq 2.0.
Helio P23 поддерживает две SIM-карты, причем для обоих SIM-слотов доступен 4G VoLTE / ViLTE. Поддержка 4G-сетей для Helio P23 и Helio P30 является глобальной. Устройства на базе новых чипов смогут работать и в CDMA-сетях, включая китайский China Telecom и американские Sprint и Verizon. Новинки поддерживают комбинацию частот Cat-7/13, что позволяет добиться скорости загрузки до 300 Мбит/с и отдачи до 150 Мбит/с. Для улучшения качества приема используется технология SmartTek TAS 2.0 с интеллектуальной антенной. Смартфоны на базе MediaTek Helio P23 и Helio P30 появятся на рынке в четвертом квартале текущего года, при этом устройства на базе Helio P30 изначально выйдут на китайском рынке.
© Антон Печеровый,
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