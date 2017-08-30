Частоты: T-Mobile Netherlands начала использовать диапазон 2.6 ГГц в TDD-режиме

30.08.2017, MForum.ru

В Нидерландах задействовали частоты диапазона 2.6 ГГц в TDD режиме, добившись повышения пиковых скоростей, доступных клиентам на 120 Мбит/c. Компания уже провела апгрейд части радиоподсистемы с тем, чтобы она обеспечивала поддержку b38, как ожидается, до конца 2017 года поддержка будет внедрена на "существенной части" сети. Работать с новым диапазоном смогут смартфоны и планшеты с поддержкой b38. Компания T-Mobile Netherlands уже предоставляет услуги LTE-A с использованием диапазонов 900 МГц, 1800 МГц и 2.1 ГГц, обеспечивая достижение пиковых скоростей до 450 Мбит/c.

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