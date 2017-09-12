Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке

12.09.2017, MForum.ru

Компания Oppo вывела на индийский рынок смартфон A71. Изначально эта новинка была эксклюзивом для рынка Малайзии, но теперь география ее продаж расширяется. В Flipkart Oppo A71 оценен в 12 990 индийских рупий, что эквивалентно сумме в $202.

Приобрести Oppo A71 можно в черном и золотистом вариантах. Перечень основных спецификаций включает в себя чипсет Mediatek MT6750, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, связку из 13 и 5 Мп камер, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.1 с оболочкой Color OS 3.1.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru