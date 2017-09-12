Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке

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Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке

12.09.2017, MForum.ru

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Компания Oppo вывела на индийский рынок смартфон A71. Изначально эта новинка была эксклюзивом для рынка Малайзии, но теперь география ее продаж расширяется. В Flipkart Oppo A71 оценен в 12 990 индийских рупий, что эквивалентно сумме в $202.

Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке

Приобрести Oppo A71 можно в черном и золотистом вариантах. Перечень основных спецификаций включает в себя чипсет Mediatek MT6750, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, связку из 13 и 5 Мп камер, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.1 с оболочкой Color OS 3.1.

Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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