MForum.ru
12.09.2017,
Компания Oppo вывела на индийский рынок смартфон A71. Изначально эта новинка была эксклюзивом для рынка Малайзии, но теперь география ее продаж расширяется. В Flipkart Oppo A71 оценен в 12 990 индийских рупий, что эквивалентно сумме в $202.
Приобрести Oppo A71 можно в черном и золотистом вариантах. Перечень основных спецификаций включает в себя чипсет Mediatek MT6750, 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, связку из 13 и 5 Мп камер, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 7.1 с оболочкой Color OS 3.1.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 выпущен в рамках инициативы Android One / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru