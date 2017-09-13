Пресс-релизы: Кто пользуется смартфонами iPhone в сети Билайн в России

MForum.ru
13.09.2017,
Всем, кто как я хотя бы раз задавался вопросом - кто все эти люди, которые предпочитают пользоваться iPhone, когда на рынке доминируют аппараты под Android, адресован пресс-релиз "ВымпелКом". Чего я не понял, так это то, что случилось в Краснодаре? Почему они ворвались сразу на третье места по уровню любви к яблочным продуктам в список Топ-10 городов?
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13 сентября, 2017 года. Москва, пресс-релиз компании. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») провел аналитическое исследование больших массивов данных (Big Data), по итогам которого составил портрет пользователя iPhone в сети «Билайн» в России.
Как и в прошлом году, в 2017 году наибольший процент среди владельцев iPhone представляют мужчины – 55% от всех пользователей. По возрастным категориям соотношение также практически не изменилось. Наибольший процент среди всех пользователей iPhone как в 2016, так и в 2017 году составили абоненты 25-35 лет – 37,5% и 37% соответственно. Наименьшее же число пользователей смартфонов на базе iOS относится к категории старше 64 лет – 1,9% в 2016 году и 1,8% в 2017 году.
Также, согласно проведенному исследованию, наибольшее проникновение iPhone в 2017 году было отмечено в следующих городах России (в порядке убывания): Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Владивосток и Ставрополь. В прошлом году такими городами стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Ставрополь, Волгоград и Новосибирск.
Особо выделяется лояльность пользователей - среди абонентов, купивших iPhone 7-й модели в 2017 году, 68% ранее пользовались и предыдущими моделями этого смартфона. Около 17% покупателей iPhone 7 и 7 Plus решили перейти на них со смартфонов на базе c Android.
Всего же с момента выхода на российский рынок iPhone 7 и 7 Plus количество новых пользователей айфонов всех моделей в сети «Билайн» увеличилось более чем на 3 миллиона по всей России.
По данным исследования, наиболее активными пользователями мессенджеров и социальных сетей являются владельцы iPhone 7 и 7 Plus. Так, среди владельцев «семерок», потребляющих более 10 Мб в месяц (55% от общего числа владельцев), в Москве и Санкт-Петербурге 90% абонентов пользуются социальными сетями, 89% - мессенджерами. В регионах же эти показатели составили 86% и 85% соответственно. Наибольшее предпочтение владельцы «семерок» среди мессенджеров отдают WhatsApp, среди социальных сетей – Facebook. (Прим. АБ: всегда подозревал, что пользователи ВК - люди с недостаточным имущественным уровнем, которым айфоны банально не по карману).
Стоит отметить, что среди владельцев «семерок», не пользующихся мессенджерами, в Москве и Санкт-Петербурге преобладают мужчины (55% и 55,6% соответственно), в то время как в регионах наоборот – 53,82% абонентов, не пользующихся мессенджерами – женщины.
Согласно данным за июнь 2017 года, в Москве и Санкт-Петербурге 53% владельцев iPhone седьмой модели в сети «Билайн» являются автовладельцами. (На основе анализа обезличенных данных пользователей «Билайн», давших свое согласие на обработку персональных данных в июне 2017 года).
Среди жителей этих двух городов 56% пользователей iPhone 7 и 7 Plus в течение первых 6 месяцев 2017 года совершали поездки по России. Для поездок за границу этот показатель составил 37% за тот же период. Что касается жителей регионов, то 55% владельцев iPhone 7 и 7 Plus выбирали для поездок Россию, 31% посещали другие страны.
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© Алексей Бойко,
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