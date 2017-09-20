5G: МТС и ВымпелКом тоже хотят тестировать 5G

MForum.ru

5G: МТС и ВымпелКом тоже хотят тестировать 5G

20.09.2017, MForum.ru

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Как стало известно в июле, разрешение на тесты 5G в России пока что получила только компания "МегаФон". МТС и ВымпелКом подали соответствующие заявки в ГКРЧ, а Tele2 пока что не спешит с таким обращением, сообщает сегодня КоммерсантЪ. Заявки обещают рассмотреть на ближайшем заседании комиссии.

5g

Тестирование 5G компаниями МТС и ВымпелКом предполагается масштабным, с созданием опытных зон в различных регионах, включая Москву, С.-Петербург и другие регионы. В опытно-коммерческом режиме сети будут работать как минимум до 2020 года или даже дольше.

МТС просит для тестирования 5G выделить полосу шириной 850 МГц в диапазоне 27,5-28,35 ГГц. Напомню, МегаФон получил 1.2 ГГц в диапазонах 3.4-3.8 ГГц и 24,25-29,5 ГГц.

Интересно, что кроме "большой тройки" заявками на частоты 5G отметились также таттелекомовское ООО "Твои мобильные технологии", ростелекомовский FreshTel и Национальный исследовательский институт технологий и связи.

Tele2 пока что не участвует в гонке, ссылаясь на риски, связанные с необходимостью оплаты за частоты. Эти платежи могут быть существенными, поскольку для 5G желательно получение полос, сравнимых со всем уже имеющимся у операторов частотным пулом или даже больших. И если платить придется по существующим расценкам, то внедрение 5G в России может оказаться экономически нецелесообразным. Это здравая мысль, существующий доход с абонентов оставляет мало возможностей для технологического развития операторского бизнеса в России.

Регуляторика в нашей стране, как всегда, к внедрению нового поколения сотовой связи и ШПД не готова. Удивительно, но задержки с подготовкой регуляторики 3G, а затем 4G/LTE, похоже ничему не научили чиновников - работать с оглядкой на завтрашний день они не начали. 

Это не единственная проблема, которая может серьезно тормозить развитие в России технологий 5G. Наиболее перспективными диапазонами для первых лет внедрения 5G в мире считают диапазоны до 6 ГГц. (На эту тему смотрите, например: "Внедрение сетей 5G в частотных диапазонах ниже 6 ГГц | Взгляд Nokia. Часть 1, часть 2, часть 3). В России конверсия этих диапазонов так и не проведена за все эти годы, государство исправно собирает плату за распределение и пользование частотами, но не желает тратиться на их расчистку и подготовку к частотным аукционам, перекладывая это на плечи операторов и абонентов. Получается, что нам с вами приходится платить дважды за одни и те же частоты.

В общем и целом ситуация прозрачна - опытные зоны операторам конечно раньше или позднее разрешат, но с реальными и массовыми запусками 5G Россия в очередной раз окажется не в первых рядах. Учитывая что в ближайшем будущем на мобильный ШПД окажется завязанной не только возможность посмотреть котиков в интернете, но и промышленное производство, городская инфраструктура, беспилотные автомобили и роботы, неготовность России к массовым запускам поддержки 5G становится все более критичной.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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