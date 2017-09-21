Микроэлектроника: Intel - вновь задержки с процессом 10 нм

21.09.2017, MForum.ru

Потребление Китаем полупроводников составляет 58,6% от общемирового. При этом на долю китайских производителей полупроводников, не имеющих собственных фабрик, приходится порядка 25% от общемирового объема выпуска. В этих условиях за китайский рынок активно сражаются TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Samsung и Intel.

Флагманской технологией при этом является производство чипсетов с геометрией 10 нм. Но есть нюансы. Если верить Intel, компания может добиваться практически удвоенной плотности транзисторов на кв.мм поверхности кристалла, в отличие о ее конкурентов. Проблема только в том, что если TSMC и Samsung уже производят изделия с геометрией 10 нм, то Intel пока что не продвинулась далее 14 нм, то есть по факту выдает продукты с меньшей, чем у конкурентов плотностью транзисторов. Ничего подобного 10 нм Exynos или Snapdragon от Samsung или A10X и A11 от TSMC в Intel пока не производят. Более того, к концу 2018 года ожидается, что TSMC и Samsung доберутся уже и до 7 нм.

Первым поколением 10 нм процессоров Intel вероятно станут Cannon Lake. Но DigiTimes предупреждает, что выпуск этих чипсетов может отложиться аж на конец 2018 года.

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