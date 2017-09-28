Анонсы: Xiaomi Mi A1 официально появился в России

28.09.2017, MForum.ru

В нашей стране начались продажи смартфона Xiaomi Mi A1, работающего под управлением «чистого» Android. На текущий момент новинка работает под управлением Android 7.1.2 Nougat, а в ближайшее время ожидается выход обновления до Android Oreo.

Основные спецификации Xiaomi Mi A1 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3080 мАч. Тыловая камера Xiaomi Mi A1 – сдвоенная, на базе 12 Мп сенсоров OmniVision, реализующая двукратное оптическое увеличение и продвинутый портретный режим. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Российская цена Xiaomi Mi A1 – 18 990 рублей, однако ограниченная партия будет доступна на 2000 рублей дешевле.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mi-shop.com

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