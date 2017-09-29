Розница: В офисы Билайн поступили новые айфоны

29.09.2017, MForum.ru

Компания сообщает о начале продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus в магазинах из списка ниже:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 Подъезд № 4;

Москва, ул. Арбат, д. 12, стр. 1

Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 1

Казань, ул. Вишневского, д. 14

Нижний Новгород, пл. Революции, д. 9

Самара, Шоссе Московское, д. 2Б

Уфа, ул. Рубежная, д. 174

Владивосток, пр-т Океанский, д. 17

Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 133

Санкт-Петербург, пр-т Лиговский, д. 43-45, лит. А, пом 2Н

Санкт-Петербург, пр-т Лиговский, д. 30, ТРЦ «Галерея»

Красноярск, ул. 9 Мая, д. 77

Новосибирск, ул. Гоголя, д. 13

Омск, пр-т Маркса, д. 29

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8Б

Тюмень, ул. Менделеева, д. 1

Челябинск, ул. Дарвина, д. 18

Краснодар, ул. Уральская, д. 98/11

Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 65

Хабаровск, Ким Ю Чена ул., д.44

Самара, Московское ш., 24-й км., д.5

Омск, Архитекторов б-р, д.35

Компания обещает возможность приобретения новинок в кредит без первого взноса в офисах продаж Билайн. Впрочем, эту возможность следует уточнять в выбранном вами офисе продаж. Предоставление кредитов на покупку новинок Apple продолжится до 31.03.2018.

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