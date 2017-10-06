Это интересно: HMD разрабатывает 4G-фичефон Nokia для Индии

06.10.2017, MForum.ru

Владеющая маркой Nokia компания HMD Global сделала весьма любопытное заявление. По мнению производителя на рынке Индии нет интереса к классическим телефонам с поддержкой 3G. Таким образом, Nokia 3310 3G в Индии не появится.

Однако Ajey Mehta, вице-президент HMD Global for India, в интервью сообщил, что HMD рассматривает возможность создания классического телефона с поддержкой 4G. В частности изучается опыт 4G-телефона JioPhone от Reliance Jio и влияние этого устройства на рынок максимально доступных телефонов.

Анонс Jio Phone состоялся в июле текущего года. Новинка оснащена 2,4-дюймовым дисплеем разрешением 240х320 точек, 1,2 ГГц двухъядерным процессором SPRD 9820A/QC8905, 512 Мб ОЗУ и 4 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. На задней панели Jio Phone расположена 2 Мп камера, на передней – камера разрешением 0,3 Мп. Емкость аккумулятора – 2000 мАч. Что интересно, Jio Phone представляет собой аппарат с одной SIM-картой формата nanoSIM. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Headphones, FM и 4G, в том числе актуальный для Индии Band 40.