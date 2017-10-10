Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s

MForum.ru
10.10.2017,
Официальный анонс смартфона Meitu M8s состоялся пару месяцев назад. Однако тогда производитель скромно умолчал о его спецификациях. Сегодня состоялся анонс специальных версий новинки – Dragon Ball Z, Sailor Moon, Doraemon и Hello Kitty, а также были раскрыты подробности об аппарате.
В активе Meitu M8s присутствуют 5,2-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek MT6797X (Helio X27), 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, выделенный аудиочип Hi-Fi, дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 3100 мАч.
Впрочем, для смартфонов Meitu это не главное. Устройства адресованы женской аудитории любящей сэлфи, для чего в активе новинки предусмотрена сдвоенная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX362 с поддержкой OIS and PDAF. Причем Meitu M8s может добавлять эффект боке не только на фото, но и на видео.
Тыловая камера аналогична Meitu M8 – 21 Мп с двумя светодиодными вспышками.
Варианты Sailor Moon, Doraemon и Hello Kitty со 128 Гб памяти выйдут ограниченным тиражом и оценены в ¥ 3399 (~ $ 516). Стандартная версия, доступная в зеленом и розовом цветах с 64 ГБ памяти, будет продаваться за ¥ 2999 (~ $ 455). Meitu M8s поступит в продажу 26 октября.
© Антон Печеровый,
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