Регулирование: Условия для бизнеса сотовых операторов в России продолжают ухудшаться

MForum.ru
12.10.2017,
Очередная негативная для перспектив рынка сотовой связи и мобильного ШПД в России тема - это рост налогового бремени для отечественных операторов сотовой связи в России. В Госдуме рассматривается проект Закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Среди прочего, он может стать основанием для повышения так называемой "платы за частоты" на 25% в год (Ведомости). Подобные сборы у нас частенько стараются не называть налогами. Сбор обосновывают необходимостью расчистки частот. Спору нет, частоты расчищать необходимо. Заниматься этим должно государство, на бюджетные средства. Так обстоят дела во многих странах. У нас за это предлагается платить страждущим, то есть непосредственно операторам, а по-сути, нам с вами, абонентам сотовой связи.
Собранные с операторов средства в последнее время не идут на расчистку, а используются совсем в иных целях. Это следует из заявления "Союза ЛТЕ", этого рупора "большой четверки". Это дает мне основания считать сбор ничем иным, как "гибридным налогом". Налог или сбор, как не назови, увеличивает давление финансового пресса на операторов. Государство все активнее налегает на пресс, - чиновники решили, что успешный операторский бизнес нуждается в финансовом кровопускании?
Чего следует ожидать конечным потребителям? Есть несколько вероятных сценариев.
Наиболее вероятный, на мой взгляд, это повышение тарифов на услуги сотовой связи и мобильного ШПД для населения. Лишних денег у операторов нет, рост нагрузки на операторов неизбежно будет перекладываться полностью или частично на наши с вами плечи - плечи абонентов.
Альтернативный сценарий - это постепенное ухудшение качества связи и мобильного интернета в стране. Причина будет вполне объективной. Оператору придется приоритезировать направления инвестиций. "Реквизирование" части дохода в виде "сборов" приведет к замедлению развертывания сетей, ухудшению или неулучшению существующих, замедлит и сократит масштабы внедрения новых технологий.
Сценарии не обязательно будут "чистыми", вполне возможна их комбинация.
Не уверен, что в Думе нынешнего состава услышат эти аргументы. К операторам сотовой связи, как и к многим другим бизнесам в нашей стране относятся, как "дойным коровам", хотя с каждым следующим годом они все меньше подходят на эту роль.
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© Алексей Бойко,
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