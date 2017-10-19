Услуги: ВымпелКом запартнерился с Deezer

[Пресс-релиз]: VEON анонсирует партнерство с Deezer в России

18 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о партнерстве с Deezer, международным персональным и динамично развивающемся музыкальным стриминговым сервисом. На российском рынке специальные предложения и сервисы от Deezer получат пользователи интернет- платформы VEON.

Пользователи VEON в России уже сейчас могут подписаться на канал Deezer в приложении и получить подписку Premium + на 3 месяца бесплатного прослушивания любимой музыки. Это лишь первый шаг партнерства, заключенного в июле 2017 года, для предоставления пользователям VEON возможностей развлечения внутри платформы.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мы создали VEON с целью объединить все лучшее и самое необходимое в интернете в одном месте, и благодаря партнерству с Deezer, пользователям VEON будет доступна фирменная функция сервиса - Flow, а также вся обширная библиотека музыки, которая насчитывает более 43 миллионов треков и более 40 000 подкастов, аудиокниг и футбольных аудиотрансляций».

Татьяна Голубева, CEO Deezer Россия: «Все больше людей пользуются стриминговыми сервисами музыки, и мы воодушевлены возможностью работать с VEON для предоставления его пользователям нашего сервиса в России – ключевом рынке для Deezer. Это первый шаг нашего сотрудничества, и мы с нетерпением ждем его успешного продолжения».

VEON объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками, а также функции личного кабинета для абонентов «Билайн». Пользователям VEON доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые максимально соответствуют их интересам.