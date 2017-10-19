Услуги: ВымпелКом запартнерился с Deezer

MForum.ru
19.10.2017,
Dezeer - международный музыкальный стриминговый сервис. Пользователям VEON обещаны спецпредложения и сервисы Dezeer.
Для всех, кто уже пользуется VEON, доступна подписка на канал Deezer через приложение. Выбрав подписку Premium, можно получить 3 месяца бесплатного прослушивания музыки. В арсенале Deezer более 43 млн треков и более 40 тысяч подкастов, аудиокниг и футбольных аудиотрансляций.
Пресс-релиз компании ВымпелКом - ниже в комментах.
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© Алексей Бойко,
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19.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: VEON делает интернет удобным. Уже в Google Play и скоро в App Store! / MForum.ru
[Пресс-релиз]: VEON анонсирует партнерство с Deezer в России
18 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о партнерстве с Deezer, международным персональным и динамично развивающемся музыкальным стриминговым сервисом. На российском рынке специальные предложения и сервисы от Deezer получат пользователи интернет- платформы VEON.
Пользователи VEON в России уже сейчас могут подписаться на канал Deezer в приложении и получить подписку Premium + на 3 месяца бесплатного прослушивания любимой музыки. Это лишь первый шаг партнерства, заключенного в июле 2017 года, для предоставления пользователям VEON возможностей развлечения внутри платформы.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мы создали VEON с целью объединить все лучшее и самое необходимое в интернете в одном месте, и благодаря партнерству с Deezer, пользователям VEON будет доступна фирменная функция сервиса - Flow, а также вся обширная библиотека музыки, которая насчитывает более 43 миллионов треков и более 40 000 подкастов, аудиокниг и футбольных аудиотрансляций».
Татьяна Голубева, CEO Deezer Россия: «Все больше людей пользуются стриминговыми сервисами музыки, и мы воодушевлены возможностью работать с VEON для предоставления его пользователям нашего сервиса в России – ключевом рынке для Deezer. Это первый шаг нашего сотрудничества, и мы с нетерпением ждем его успешного продолжения».
VEON объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками, а также функции личного кабинета для абонентов «Билайн». Пользователям VEON доступен развлекательно-новостной контент, а также товары и услуги, которые максимально соответствуют их интересам.
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