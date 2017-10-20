Пресс-релизы: Билайн выбрал проекты Mirow и iDiscount из 700 стартапов

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Пресс-релизы: Билайн выбрал проекты Mirow и iDiscount из 700 стартапов

20.10.2017, MForum.ru

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19 октября 2017 г, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») назвало победителей номинации Digital Experience конкурса технологических стартапов Web&Tech Ready. Партнерство в рамках специальной номинации ориентировано на поиск компаний, способных создавать инновационные продукты в интересах клиентов «Билайн».

Победителями номинации стали проекты Mirow и iDiscount, которые представили наиболее интересные решения среди 700 стартапов, отсмотренных в рамках конкурса специалистами «Билайн». Команды получат возможность доработки продукта в лаборатории Beeline Innovations Lab и вывода в качестве продукта на многомиллионную клиентскую базу.

iDiscount - это облачный сервис для бизнеса, который позволяет выпускать дисконтные карты в электронном виде, вести базу своих клиентов и строить персональные коммуникации с каждым из них. Основное преимущество сервиса в том, что больше не надо тратить деньги на неэффективную рекламу, а также на печать или изготовление дисконтных карт и даже бумажных визиток.

Mirow - интегрированные в примерочные зеркала умные интерактивные рекомендательные системы для оффлайн ритейла. Интерактивные зеркала позволяют распознавать товары, которые взял с собой покупатель, выдавать информацию об общих и персонализированных скидках, вызывать консультанта в примерочную, мгновенно выдавать рекомендации, а также начать оформление скидочной карты. Системы рекомендаций создают значительную добавочную стоимость в онлайне и должны обеспечить серьезный прирост в оффлайне.

Номинация Digital Experience от «Билайн» предполагала поиск новых возможностей в области AR/VR, мобильных платежей, социальных сетей, анализа и распознавания людей и предметов, геотаргетинга, развлечений и программ лояльности. Специалисты компании рассматривали как уже готовые продукты, так проекты и продукты-прототипы.

Конкурс Web&Tech Ready является одной из крупнейших соревновательных площадок в области технологий в России и Восточной Европе. Победители конкурса успешно работают с лидерами информационных технологий, строительства и девелопмента, информационной безопасности, а также инвестиционными фондами. Помимо «Билайн» конкурс поддерживают: Dell, Google, Intel, Runa Capital, «Мортон», «Лаборатория Касперского», «Сколково», ФРИИ и другие.

Всего в конкурсе приняли участие 725 проектов из 40 стран. Награды получили 22 компании в 15 номинациях.

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