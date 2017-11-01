Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9

01.11.2017, MForum.ru

Большинству из нас компания TP-Link известна как производитель различного сетевого оборудования. Однако, она не оставляет попыток выйти на рынок смартфонов. В 2016 году публике были показаны смартфоны выпущенные под суббрендом Neffos – X1 и X1 Max. А сейчас, если верить слухам из Поднебесной, компания работает над смартфоном Neffos со Snapdragon 835 и дисплеем 18:9.

Полное название нового Neffos пока не сообщается, но известно, что это будет флагманское устройство. Новинка будет нацелена в тот же сегмент, что и LG V30 / Galaxy S8, а ее экран порадует тонкими рамками и закругленными углами. На задней панели нового Neffos ожидается связка 16 и 20 Мп камер, что позволит реализовать двукратный оптический зум. Дактилоскопический сенсор разместился под модулями камер. Ожидаемое разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Внутри Neffos разместился чипсет Snapdragon 835 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Относительно объема встроенной памяти информации пока нет, но наиболее вероятный объем 64 и / или 128 Гб. Остальные подробности о новом TP-Link Neffos пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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