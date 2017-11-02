Анонсы: Xiaomi анонсировала Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite

02.11.2017, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфоны Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite. Мероприятие состоялось в Индии, а представленные новинки ничто иное, как глобальные версии Redmi Note 5A Prime и Redmi Note 5A, которые в сентябре появились в Китае.

Xiaomi Redmi Y1 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек и построен на базе чипсета Snapdragon 435 (8 ядер, 1,4 ГГц). Выпускаться аппарат будет в двух версиях – 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и 4 Гб ОЗУ + 64 Гб встроенной памяти. Особое внимание производитель уделил камерам. Спереди Xiaomi Redmi Y1 снабжен 16 Мп сенсором с апертурой f/2.0 и объективом с углом обзора 76 градусов. На задней панели разместился 13 Мп сенсор.

Также на задней панели находится сканер отпечатка пальца. В плюсах Xiaomi Redmi Y1 и разделение слотов для SIM-карт и карты памяти, таким образом владельцу смартфона не придется выбирать между расширением встроенной памяти и второй SIM-картой. ОС – MIUI 8 (базируется на Android Nougat 7.0) с обновлением до MIUI 9 до конца года. Версия Xiaomi Redmi Y1 оснащенная 3+32 Гб памяти обойдется 8 990 индийских рупий ($140), 4+64 Гб оценена в 10 990 индийских рупий ($170).

Xiaomi Redmi Y1 Lite обладает схожим, но немного упрощенным набором технических характеристик. В частности этот смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 5 Мп фронтальную камеру и лишился дактилоскопического сенсора. Разрешение основной камеры прежнее – 13 Мп. Цена Xiaomi Redmi Y1 Lite – 6 999 индийских рупий ($110). Начало продаж Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite намечено на 8 ноября. В России Redmi Y1 Lite предлагается как Xiaomi Redmi Note 5A по цене 9 990 рублей.