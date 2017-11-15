Развитие сетей: МегаФон запустил в Московском регионе около 700 базовых станций за 2 месяца осени

MForum.ru
15.11.2017,
С 1 сентября по 30 октября МегаФон улучшил покрытие и нарастил скорость мобильного доступа в столице и в Подмосковье. В общей сложности было построено порядка 700 новых BS, введено в эксплуатацию 538 BS и модернизировано еще 340 BS. Всего у Столичного филиала порядка 30 тыс. базовых станций всех стандартов на территории Московского региона. В основном, это базовые станции, работающие в диапазоне b7 2.5-2.7 ГГц. Оператор также располагает сетью b20 в Москве. В Подмосковье можно встретить покрытие в диапазоне b3.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релиз]: Столичный «МегаФон» ввел в эксплуатацию порядка 700 новых базовых станций
15 ноября 2017 года. Москва. За период с 1 сентября по 30 октября компания улучшила покрытие сети и увеличила скорость мобильного интернета во всех административных округах столицы и 53 административно-территориальных единицах Подмосковья, построив порядка 700 новых базовых станций и модернизировав еще 340.
Ежемесячно Столичный «МегаФон» наращивает свои инфраструктурные возможности. Более уверенный сигнал LTE появился на социально значимых и промышленных объектах, в городской среде, местах культуры и отдыха, торговых комплексах и бизнес-центрах, на объектах транспортной сети.
«Среди наиболее заметных мест в Москве, где качество связи стало еще лучше – «Арена Химки», «Арена ЦСКА», аэропорт «Внуково-2», гостиница «Украина», Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, «Манеж», Технопарк Инновационного центра «Сколково», — комментирует Евгений Новоселов, директор по инфраструктуре Столичного филиала «МегаФона». – Испытать среднюю скорость передачи данных на уровне 60 - 70 Мбит/c также можно в гипермаркете «Ашан Алтуфьево», сети фитнес-клубов «Зебра», офисных помещениях «Москва-сити» и множестве других точек столицы и Подмосковья. Мы продолжаем строиться большими темпами, уделяя особое внимание развитию сети LTE. К примеру, в сентябре и октябре текущего года мы ввели в эксплуатацию 538 4G базовых станций».
За период с 1 сентября по 30 октября 2017 года построены и модернизированы базовые станции в следующих административно-территориальных единицах Московской области: в Волоколамском, Воскресенском, Дмитровском, Ленинском, Можайском, Ногинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Раменском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Солнечногорском, Талдомском, Щелковском районах, а также в городских округах: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Красноармейск, Красногорск, Краснознаменск, Коломна, Королев, Лобня, Люберцы, Луховицы, Лыткарино, Мытищи, Наро-Фоминск, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Реутов, Руза, Рошаль, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Электросталь, Шаховская.
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