Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR

MForum.ru
16.11.2017,
В 2016 году Nokia приобрела французскую компанию Withings, специализирующуюся на выпуске медицинской аппаратуры, фитнес-аксессуаров и устройств для сбора данных о состоянии организма. После покупки модельный ряд Withings подвергся ребрендингу с целью перевода под марку Nokia.
Не стали исключением и смартчасы The Withing Steel HR, позиционируемые как надёжный монитор сердечного ритма. Новое имя устройства Nokia Steel HR, а его функциональность, помимо мониторинга сердечного ритма, включает в себя монитор сна, поддержку различных видов активности (более 10, от волейбола до танцев) и отображение уведомлений о звонках и сообщениях. Сбор и обработка информации выполняется в фирменном мобильном приложении. Также отметим, что Nokia Steel HR заявлена водонепроницаемость до глубины 50 метров и автономность до 25 дней. Для подключения Nokia Steel HR к смартфону необходима поддержка Bluetooth Low Energy и устройство, работающее под Android 5.0 (или новее) / iOS 8 (iPhone 4S / iPod touch 5-го поколения / iPad 3-го поколения). Цена Nokia Steel HR при предварительном заказе - $179, однако количество товара ограничено.
© Антон Печеровый,
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