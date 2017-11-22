Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте

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Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте

22.11.2017, MForum.ru

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Компания Xiaomi представила новый цветовой вариант смартфона Redmi Note 5A. Официальное название светло-голубого варианта устройства Lake Blue. Напомню, ранее Xiaomi Redmi Note 5A был доступен в золотистом Champagne Gold, серебристом Platinum Silver Gray и розовом Rose Gold цветах.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте

Технически Xiaomi Redmi Note 5A в новой цвете идентичен оригинальной модели. В Китае Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах, отличающихся чипсетом (Snapdragon 425 / Snapdragon 435 ), объемом ОЗУ (2/3/4 Гб), встроенной памяти (16/64 Гб) и наличием дактилоскопического сенсора. Цена базовой версии на китайском рынке составляет 599 юаней. В нашей стране Xiaomi Redmi Note 5A стоит 9 990 рублей за базовый вариант с чипсетом Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и без дактилоскопического сенсора. Основные спецификации Xiaomi Redmi Note 5A включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 5 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.0, 13 Мп тыловую камеру и аккумулятор емкостью 3080 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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