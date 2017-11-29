Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660

29.11.2017, MForum.ru

Еще до анонса упоминания о смартфоне 360 N6 Pro в сети появлялись неоднократно, а производитель не скупился на тизеры новинки, поддерживая к ней интерес публики. В соответствии с актуальными тенденциями 360 N6 Pro оснащен экраном с соотношением сторон 18:9.

Сделал производитель и акцент на дизайн. Спереди и сзади 360 N6 Pro получил стеклянные панели, торцы корпуса закрыты металлической рамкой. При изготовлении корпуса 360 N6 Pro используется шелкография (трафаретная печать), 10-слойный процесс вакуумного осаждения NCVM и многократная ультразвуковая очистка на разных этапах изготовления.

Что касается аппаратной составляющей, то в активе 360 N6 Pro присутствует 5,99-дюймовый дисплей разрешением 2160×1080 точек занимающий 84,5% площади передней панели, чипсет Snapdragon 660, 4/6 Гб ОЗУ, 64/28 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Обе камеры 360 N6 Pro оснащены объективами с апертурой f/2.0, при этом разрешение тыловой камеры 16 Мп (+ вспомогательный сенсор 2 Мп), фронтальной – 8 Мп. Время PDAF-фокусировки тыловой камеры – 0,1 с, для фронтальной камеры предусмотрено определение глубины сцены.

В зависимости от объема ОЗУ и встроенной памяти цены 360 N6 Pro составляют 1699 юаней ($257, 4+64 Гб), 1899 юаней ($287, 6+64 Гб) и 2399 юаней ($363, 6+128 Гб).