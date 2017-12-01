Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году

01.12.2017, MForum.ru

Переход на полноэкранные (full-screen) дисплеи является одним из последних трендов мобильной индустрии, уже принятым многими производителями. Вполне возможно, что в 2018 году их ряды пополнит и компания Sony, в работе у которой находится приемник смартфона Xperia XZ Premium.

Если верить последним слухам, то в компании намерены кардинально реформировать линейку смартфонов, которые получат не только обновленные характеристики, но и свежий дизайн. По данным информированных источников следующим флагманским смартфоном Sony станет модель с индексом H8541. В активе этой новинки ожидаются 5,7-дюймовый HDR TRILUMINOS дисплей разрешением 4К и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также набор из Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS + GLONASS и USB Type-C.

Кроме того, новинка получит защиту от влаги и пыли по классу IP68. Ожидаемые габаритные размеры Sony H8541 – 149 x 74 x 7,5 мм. Таким образом, новый флагман будет немного тоньше и компактнее, чем Xperia XZ Premium. Ожидаемая емкость аккумулятора – 3420 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. ОС – Android 8.0 Oreo. Анонс Sony H8541 может состояться в самом начале 2018 года, так как у флагманских смартфонов, представленных на MWC 2018 и после нее, в качестве аппаратной платформы, скорее всего, будет выступать Snapdragon 845.