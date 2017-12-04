MForum.ru
04.12.2017,
С момента, когда компания HMD Global взялась вернуть былую славу бренду Nokia на рынке смартфонов, прошел год. За это время было представлено 6 разных смартфонов, включая бюджетную модель Nokia 2. Однако настоящего флагмана мы так и не увидели.
Впрочем, ждать осталось недолго. По данных инсайдеров уже в январе 2018 года увидит свет смартфон Nokia 9, который и станет истинным флагманом этого производителя. Кроме того ожидается обновление модели Nokia 8. Как именно будет обновлен этот смартфон, информации пока нет. Однако можно предположить, что он будет оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и более актуальным дизайном, при сохранении имеющихся характеристик. Что касается Nokia 9, то в активе этой модели ожидаются 5,5-дюймовый дисплей разрешением QHD+ (18:9), чипсет Snapdragon 835 и защита от влаги по классу IP67. В тоже время Nokia 9 может лишиться 3,5 мм разъема для наушников. Предполагаемая дата анонса новинок – 19 января 2018 года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru
14.11. [Новинки] Это интересно: Nokia 2 приходит в Южную Африку / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: В Европе начались продажи Nokia 3310 3G / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru