Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января

04.12.2017, MForum.ru

С момента, когда компания HMD Global взялась вернуть былую славу бренду Nokia на рынке смартфонов, прошел год. За это время было представлено 6 разных смартфонов, включая бюджетную модель Nokia 2. Однако настоящего флагмана мы так и не увидели.

Впрочем, ждать осталось недолго. По данных инсайдеров уже в январе 2018 года увидит свет смартфон Nokia 9, который и станет истинным флагманом этого производителя. Кроме того ожидается обновление модели Nokia 8. Как именно будет обновлен этот смартфон, информации пока нет. Однако можно предположить, что он будет оснащен экраном с соотношением сторон 18:9 и более актуальным дизайном, при сохранении имеющихся характеристик. Что касается Nokia 9, то в активе этой модели ожидаются 5,5-дюймовый дисплей разрешением QHD+ (18:9), чипсет Snapdragon 835 и защита от влаги по классу IP67. В тоже время Nokia 9 может лишиться 3,5 мм разъема для наушников. Предполагаемая дата анонса новинок – 19 января 2018 года.