Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017)

MForum.ru
05.12.2017,
Уже в ближайшее время компания Samsung может официально представить Galaxy J5 Prime (2017). Ранее в утечках эта новинка фигурировала как Samsung SM-G571. Судя по спецификациям, аппарат наценен в верхнюю часть бюджетного сегмента.
«Сердцем» Samsung Galaxy J5 Prime (2017) станет чипсет Exynos 7570 с 4-ядерным процессором и графическим ускорителем Mali-T720MP2, дополненный 3 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек, причем экран выполнен по технологии IPS, а не AMOLED. Основная камера Samsung Galaxy J5 Prime (2017) имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. Также в активе новинки присутствует сканер отпечатки пальцев на передней панели, поддержка LTE и несъемный аккумулятор емкостью 2500 мАч. ОС - Android 7.1.1 Nougat. Когда будет представлен Samsung Galaxy J5 Prime (2017) и на какие рынки он будет выведен пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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