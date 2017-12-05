Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845

MForum.ru
05.12.2017,
Согласно аналитических отчетов, по объемам продаж на мировом рынке компания Xiaomi занимает пятое место, а в Индии этот производитель завоевал верхнюю строчку в рейтинге популярности. И для сохранения высоких результатов производителю приходится постоянно улучшать свою продукцию, внедряя новые и инновационные функции.
Концепция развития модельного ряда смартфонов Xiaomi 2018 модельного года предполагает улучшение работы с камерой. Тем более, для Xiaomi совершенствование фоточасти является весьма актуальной задачей, а флагманский Xiaomi Mi 7 вполне может стать отличной заявкой на лидерство в части мобильного фото. Ожидается, что Xiaomi станет одной из первых компаний, которая получит Snapdragon 845, флагманский чипсет Qualcomm 2018 модельного года. И естественно, стоит ожидать появления этой системы-на-чипе в активе Xiaomi Mi 7. Кроме того, перед вылетом на проводимую Qualcomm конференцию Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi в 2018 году представит свое видение использования элементов искусственного интеллекта (AI) в своих мобильных устройствах.
© Антон Печеровый,
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