Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845

05.12.2017, MForum.ru

Согласно аналитических отчетов, по объемам продаж на мировом рынке компания Xiaomi занимает пятое место, а в Индии этот производитель завоевал верхнюю строчку в рейтинге популярности. И для сохранения высоких результатов производителю приходится постоянно улучшать свою продукцию, внедряя новые и инновационные функции.

Концепция развития модельного ряда смартфонов Xiaomi 2018 модельного года предполагает улучшение работы с камерой. Тем более, для Xiaomi совершенствование фоточасти является весьма актуальной задачей, а флагманский Xiaomi Mi 7 вполне может стать отличной заявкой на лидерство в части мобильного фото. Ожидается, что Xiaomi станет одной из первых компаний, которая получит Snapdragon 845, флагманский чипсет Qualcomm 2018 модельного года. И естественно, стоит ожидать появления этой системы-на-чипе в активе Xiaomi Mi 7. Кроме того, перед вылетом на проводимую Qualcomm конференцию Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi в 2018 году представит свое видение использования элементов искусственного интеллекта (AI) в своих мобильных устройствах.