Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой

MForum.ru
06.12.2017,
Компания Huawei официально представила смартфон Honor 7X. Как и ожидалось, новинка получила актуальный полноэкранный дизайн. Диагональ экрана Honor 7X – 5,93 дюйма (соотношение сторон 18:9), дисплей занимает 82,9% площади передней панели. И учетом ориентации в сегмент «до $200» это отличный показатель. Плотность изображения – 407 ppi.
Основа аппаратной платформы Honor 7X – чипсет Kirin 659, в состав которого входят 8 процессорных ядер Cortex-A53. На рынок США Honor 7X выйдет с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, на европейский – с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Впрочем, встроенную память в обоих версиях можно расшить за счет карт microSD.
Отдельного внимания заслуживает фоточасть новинки. За получение фотографий отвечает 16 Мп сенсор, тогда как вспомогательный сенсор (разрешением 2 Мп) используется для определения глубины сцены и применения различных эффектов, включая размытие фона. Также производитель отмечает улучшенную фазовую фокусировку (PDAF) и ускорение работы затвора на 40%. В части записи видео обе камеры Honor 7X поддерживают разрешение FullHD (1080p).
Honor 7X оснащен аккумулятором емкостью 3340 мАч и разместившимся на задней панели сканером отпечатка пальца. Материал корпуса – алюминий. «Из коробки» Honor 7X будет работать под управлением Android Nougat с оболочкой Huawei EMUI 5.1. Официальных данных о планах обновления о EUI 8 на базе Oreo пока нет. Однако, вполне вероятно, что подобное обновление появится достаточно скоро. Прием предварительных заказов на Honor 7X уже начался. Причем в США этот смартфон оценен всего в $199, тогда как европейская версия, из-за большего объема ОЗУ и встроенной памяти, обойдется в € 299. Доступны цвета - Aurora Blue, Midnight Black и Platinum Gold (последний – только для версии 4+64 Гб). Российская цена Honor 7X составляет 17 990 рублей, за версию 4+64 Гб.
© Антон Печеровый,
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