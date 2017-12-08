NB-IoT: ГКРЧ обещает разрешить IoT в стандарте NB-IoT

MForum.ru

NB-IoT: ГКРЧ обещает разрешить IoT в стандарте NB-IoT

08.12.2017, MForum.ru

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Об этом сегодня сообщает "КоммерсантЪ". Тесты NB-IoT еще в 2016 году провела, в частности, МТС. В МегаФон также заявляют о проведенных тестах совместно с Huawei, в ВымпелКом пока только готовят проекты.

Новых частот ГКРЧ не обещает, но может разрешить запуск поддержки NB-IoT в уже выданных операторам диапазонах - наиболее интересными для этого, на мой взгляд, являются частоты ниже 1 ГГц. Впрочем, в 2016 году МТС тестировала технологию в диапазоне 1800 МГц (решение Nokia). Лоббированием темы занимается "Союз ЛТЕ", действующий в интересах операторов сотовой связи.

Получив разрешение ГКРЧ, операторы смогут запускать проекты, например, в интересах ЖКХ (соответствующий пилот МегаФон создает в Иннополисе). Сфера применений этим не ограничивается, она намного шире - как ожидается, NB-IoT поможет внедрять самые разнообразные решения, как в городской среде, так и, например, в сельском хозяйстве.

NB-IoT - наиболее перспективная из технологий беспроводного IoT, прежде всего, в силу поддержки этого стандарта со стороны 3GPP, где он был разработан общими усилиями вендоров и операторов. В мире запущено уже 18 сетей с поддержкой NB-IoT в 14 странах, в частности, в ОАЭ, Нидерландах, Испании, Южной Африке, Германии, Китае и Южной Корее. Подробнее о стандарте NB-IoT.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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