Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник

08.12.2017, MForum.ru

Компания Huawei официально представила смартфон Nova 2s, оснащенный 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана составляет 1080х2160 точек. Кроме того новинка радует тонкими рамками и металлом на задней панели.

Основа аппаратной платформы чипсет Kirin 960, дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Основная камера Nova 2s сочетает 16 и 20 Мп сенсоры, c апертурой объектива f/1.8. Телеобъектива не предусмотрено – вспомогательный 20 Мп сенсор является монохромной камерой для улучшения качества съемки в условиях недостаточной освещенности. В состав фронтальной камеры Huawei Nova 2s входят сенсоры разрешением 20 и 2 Мп. Емкость аккумулятора – 3340 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки. ОС – Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой.

Huawei Nova 2s будет доступен в черном, сером, красном, розовом и голубом цветах. Цены новинки составят 2 699 юаней ($408) для версии 4 + 64 Гб и и 2 999 юаней ($453) для версии 6 + 64 Гб. Топовый вариант новинки (6+128 Гб) оценен 3 399 юаней ($514).