Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса

MForum.ru
26.12.2017,
До недавнего времени в смартфонах среднего класса довольно часто можно было встретить чипсет Qualcomm Snapdragon 625. В настоящее время его вытеснил Snapdragon 660, позаимствовавший некоторые интересные функции от чипов флагманской линейки 8хх. Однако уже скоро на смену Snapdragon 660 может прийти Snapdragon 670.
По данным инсайдеров Qualcomm уже активно тестирует новинку на прототипах. Причем характеристики используемых устройств весьма привлекательны: 4/6 Гб ОЗУ LPDDR4X, 64 Гб eMMC 5.1, экран разрешением WQHD (2560 x 1440 точек), а также связка из 22,6 и 13 Мп камер. И судя по ориентации Snapdragon 670 в средний сегмент, в 2018 году смартфоны этого класса станут еще интереснее.
© Антон Печеровый,
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