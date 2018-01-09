CES 2018: Sony представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2

09.01.2018, MForum.ru

В преддверии CES 2018 компания Sony официально представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2. Новинки позиционируются как сравнительно доступные устройства для тех, кому важны качественные камеры и стильный дизайн.

Старшая модель новой линейки, Sony Xperia XA2 Ultra, оснащена 6-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек c 2,5D-стеклом Gorilla Glass, чипсетом Qualcomm Snapdragon 630 (8 ядер, 2,2 ГГц), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3580 мАч с поддержкой QuickCharge 3.0.

Основная камера Sony Xperia XA2 Ultra представлена 23 Мп сенсором Exmor RS 1/2,3" с гибридным автофокусом, апертурой f/2.0 и поддержкой 4К-видео. Фронтальная камера Xperia XA2 Ultra сдвоенная, разрешение – 16 (f/2.0, 1/2,6", Exmor RS)+ 8 (f/2.4, 1/4", Exmor R) Мп. Также в активе присутствуют сканер отпечатка пальца, Bluetooth 5.0, USB Type-C и NFC. Продажи Xperia XA2 Ultra начнутся в феврале, а выпускаться новинка будет в черном, сером, серебристом, синем и золотистом вариантах. ОС – Android 8.0 Oreo из коробки.

Более компактный Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек c 2,5D-стеклом Gorilla Glass, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 и основная 23 Мп камера аналогичны старшей модели, в тоже время фронтальная камера одиночная, разрешением 8 Мп (Exmor R) с апертурой f/2.4 и углом обзора 120 градусов. Емкость аккумулятора Xperia XA2 – 3300 мАч, сканер отпечатка пальца размещен на задней панели. Выпускаться Sony Xperia XA2 будет в черном, серебристом, синем и розовом цветах. Старт продаж намечен на февраль.

Самой доступной в новой линейке смартфонов Sony станет Xperia L2, построенная на чипсете MediaTek MT6737T. Диагональ дисплея этой новинки составляет 5,5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Также в активе Xperia L2 присутствуют 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловая камера с апертурой f/2.0, 8 Мп фронтальная камера с сенсором Exmor R 1/4" и углом обзора 120 градусов. Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Сканер отпечатка пальца также размещен на задней панели. В продаже Sony Xperia L2 появится уже в конце января в черном, золотом и розовом цветах. Информация о рекомендуемых ценах новинок пока не раскрывается.