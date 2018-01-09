IoT: В Berg Insight уверены, что в 2018 году локомотивом быстрого роста рынка сотового IoT будет Китай

09.01.2018, MForum.ru

Новый отчет посвященный рынку IoT, подготовленный компанией Berg Insight, оценивает рост общего числа IoT-подключений к сотовым сетям в 56% в 2017 году, до 647.5 млн. Ускоренный рост как ожидается увеличит число IoT подключений в мире почти до 1 млрд на конец 2018 года. К 2022 году Berg Insight прогнозирует рост числа подключенных IoT-устройств до 2.7 млрд.

“Китай будет играть ключевую роль в ускорении и трансформации глобального рынка подключений IoT к сотовым сетям”, - уверен Тобиас Райберг, старший аналитик и автор отчета. “Правительство Китая поставило задачу подключить к сетям NB-IoT до 600 млн устройств к 2020 году. Сети NB-IoT заменят сети 2G. В процессе развития технологий IoT стоимость чипсетов и модулей IoT с поддержкой 4G/LTE существенно сократилась, что позволит рассчитывать на их распространение во всем мире”. В отчете говорится, что развитие технологий сделает сети 2G устаревшими, тогда как сети 4G обеспечат возможности для реализации самых разных сценариев внедрения IoT с низкой стоимостью и хорошими характеристиками.

Следующая волна адаптации технологии IoT будет фокусироваться на новых вертикальных сегментах, таких, как умные города и инфраструктура, умные промышленные цепочки снабжения и подключенные пользовательские продукты. Аналитики Berg Insight уверены, что новая волна внедрений начнется в Китае, где правительственные чиновники и производственные компании станут первыми в мире, кто масштабно внедрил подключенные устройства с использованием технологии NB-IoT. Кроме того, встроенная IoT-подключенность к сетям сотовой связи, появится во многих потребительских устройств различной категории.

“Заметный рост индустрии совместного использования велосипедов показывает, насколько быстро новые технологии могут масштабироваться на китайском потребительском рынке. Меньше чем за год, десятки миллионов подключенных велосипедов появились на улицах основных городов Китая”, - рассказывает г-н Райберг. “Тем не менее, анализ этих процессов показывает, что без подходящего бизнес-кейса, даже массовое внедрение IoT не добавляет ценности. В долгосрочном выигрыше окажется тот, кто сможет реализовать комбинацию масштаба и экономических преимуществ”.

China Mobile - крупнейший в мире провайдер сотовой IoT подключенности. На конец 2q2017 оператор сообщал, что обслуживает порядка 150 млн IoT подключений, рост базы подключений год к году составил 87%. Vodafon - второй в мире оператор по числу IoT подключений, демонстрирующий рост 43% в год. China Unicom - третий, с 50 млн, четвертый AT&T, с 36 млн. Абонентская база IoT China Telecom выросла на 250% год к году до 28 млн. Deutsche Telecom, Softbank/Sprint, Verizon и Telefonica насчитывают примерно по 15-20 млн подключений IoT и показывают рост примерно на 15-30% ежегодно. Telenor, занимающий сейчас последнее место в топ-10 сотовых операторов, обслуживает порядка 12 млн IoT подключений. С агрегированной базой в 407 мобильных подключений на середину 2017 года, топ-10 операторов мобильной связи вместе обслуживают 63% рынка IoT.

Технология IoT начала обеспечивать заметный вклад в доходы операторов. Ведущие международные группы, такие как AT&T, Verizon и Vodafone генерируют порядка 1 млрд евро на продажах IoT. В целом, доля доходов операторов мобильной связи от IoT составляет порядка 1%. Это примерно соответствует доле IoT в общем трафике передачи данных операторов.

Операторам, занимающимся оказанием услуг на базе IoT следует понимать, что сегодня основные конкурентные плюсы им дают не технические, а коммерческие преимущества. Важно, чтобы операторы в предоставлении услуг не опирались только на собственную сеть - клиентам зачастую необходима услуга в масштабах, далеко превосходящих зону покрытия одного даже самого крупного оператора. Поэтому операторы должны ориентироваться на предоставление услуг IoT-подключенности с опорой не только на собственную сеть, но и на сети всех возможных партнеров, обеспечивая глобальность и связность предоставления услуг IoT.

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