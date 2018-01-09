Пресс-релизы: Микрон вступил в Ассоциацию интернета вещей

09.01.2018, MForum.ru

Микрон вступил в Ассоциацию интернета вещей (АИВ) для совместной работы по стандартизации технологий и развития инициатив по их внедрению.

«Рынок интернета вещей находится в стадии формирования, этот шанс нужно использовать уже на этапе стандартизации. В российский стандарт для интернета вещей должно входить использование отечественной ЭКБ для идентификации устройств в сетях связи общего пользования. Это обеспечит необходимый уровень безопасности при удаленном управлении подключенными объектами и поможет минимизировать риски, неизбежные при цифровизации общества», - заявила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

«Участие Микрона в Ассоциации интернета вещей имеет принципиальное значение для проработки единой стратегии развития и регулирования рынка, поскольку большая часть инноваций и функционала в интернете вещей закладывается на уровне чипов, - сообщил Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей. - По прогнозам, инвестиции в решения для интернета вещей будут расти в среднем на 22% ежегодно».

Технологии интернета вещей повышают качество жизни людей, открывая принципиально новые возможности, как в профессиональном, так и в бытовом плане. Внедрение решений IoT требует большого количества новых устройств, для которых необходим широкий спектр разнообразных микросхем, многие из них технологически могут производиться в России. Это может стать одним из драйверов экономики страны и усиления наших позиций на мировом рынке, при условии соответствующего государственного регулирования и участия ключевых игроков в процессах стандартизации.

Технологические возможности Микрона полностью соответствуют требованиям к оборудованию, формирующему нижний уровень «пирамиды» интернета вещей - датчики, аналого-цифровые преобразователи, микроконтроллеры, коммуникационные интерфейсы, процессоры цифровой обработки сигналов. У Микрона уже сегодня есть продукты и решения, готовые к использованию в системах интернета вещей, которые развивает АИВ. Применение микросхем первого уровня гарантирует отсутствие в них недекларированных возможностей и безопасность обработки данных.

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