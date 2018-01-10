Анонсы: Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 5000 мАч оценен в $8

MForum.ru
10.01.2018,
Китайская компания Xiaomi продолжает расширять линейку внешних аккумуляторов. Напомню, всего пару недель назад была представлена модель с аккумулятором 10000 мАч и ценником 79 юаней ($12), а теперь мобильный ряд полнился более компактным и доступным устройством.
Толщина корпуса Xiaomi Mi PowerBank 2 5000 мАч составляте 10,7 мм. Материал корпуса –анодированный алюминий, что обеспечивает стойкость к мелким царапинам. Для подключения заряжаемого устройства используется полноразмерный USB-разъем, состояние аккумулятора обряжается линейкой из четырех светодиодов. Новинка может служить источником энергии для аккумуляторов не только смартфонов, но Bluetooth-гарнитур, для чего используется режим подзарядки малым током. Активация этого режима выполняется двойным нажатием на кнопку включения. Также отметим использование 9-ти схем защиты, включая защиту от перегрева и короткого замыкания. Заряд самого Xiaomi Mi PowerBank 2 выполняется в течение 3,5 часов с помощью устройства 5В/2А. Начало продаж новинки ожидается уже 12 января.
© Антон Печеровый,
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