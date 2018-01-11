CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети

MForum.ru
11.01.2018,
В рамках выставки CES 2018 компания Huawei продемонстрировала систему WiFi Q2, призванную решить проблемы с покрытием сетью Wi-Fi в больших домах, за счет размещения нескольких точек доступа к сети.
Huawei WiFi Q2 доступа в двух вариантах. Конфигурация более доступной версии системы включает в себя базовую станцию и два ретранслятора. Соединение модулей системы выполнено по технологии технологию PLC (Power-Line Communication), использующей для передачи данных электрическую, телефонную или коаксиальную проводку. По данным производителя эта система позволяет развернуть покрытие сети Wi-Fi в пяти комнатах. Цена - $249. Более продвинутый вариант Huawei WiFi Q2,оцененный в $349, включает в себя три гибридных базовых станции и идеально подходит для развертывания сети в 5-7 комнатах.
Обе модели Huawei WiFi Q2 могут обеспечить максимальную скорость до 1867 Мбит/с, что на фоне средней скорости доступа к интернету 10…20 Мбит/с более чем достаточно. По умолчанию Huawei WiFi Q2 использует частоту 5 ГГц, вместо привычных 2,4 ГГц. Сетевая система Huawei WiFi Q2 может поддерживать до 192 устройств одновременно. Для переключения между базовыми станциями требуется не более 100 мс. Подключение Huawei WiFi Q2 к интернету осуществляется за счет выделенного канала. Кроме того, в течение года производитель планирует начать продажу базовых станций и ретрансляторов отдельно.
© Антон Печеровый,
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