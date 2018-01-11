CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети

MForum.ru

CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети

11.01.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В рамках выставки CES 2018 компания Huawei продемонстрировала систему WiFi Q2, призванную решить проблемы с покрытием сетью Wi-Fi в больших домах, за счет размещения нескольких точек доступа к сети.

CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети

Huawei WiFi Q2 доступа в двух вариантах. Конфигурация более доступной версии системы включает в себя базовую станцию и два ретранслятора. Соединение модулей системы выполнено по технологии технологию PLC (Power-Line Communication), использующей для передачи данных электрическую, телефонную или коаксиальную проводку. По данным производителя эта система позволяет развернуть покрытие сети Wi-Fi в пяти комнатах. Цена - $249. Более продвинутый вариант Huawei WiFi Q2,оцененный в $349, включает в себя три гибридных базовых станции и идеально подходит для развертывания сети в 5-7 комнатах.

CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети

Обе модели Huawei WiFi Q2 могут обеспечить максимальную скорость до 1867 Мбит/с, что на фоне средней скорости доступа к интернету 10…20 Мбит/с более чем достаточно. По умолчанию Huawei WiFi Q2 использует частоту 5 ГГц, вместо привычных 2,4 ГГц. Сетевая система Huawei WiFi Q2 может поддерживать до 192 устройств одновременно. Для переключения между базовыми станциями требуется не более 100 мс. Подключение Huawei WiFi Q2 к интернету осуществляется за счет выделенного канала. Кроме того, в течение года производитель планирует начать продажу базовых станций и ретрансляторов отдельно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

10.01. [Новости компаний] LTE: Билайн сообщает о тестировании гигабитных скоростей / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы, в Саратове заметили LTE Tele2, МТС поднял LTE-A Pro в Екатеринбурге и другие новости / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:37 ABloud Тема: МТС в Ростовской области (29.12.2007)
Из пресс-релиза компании МТС: Абоненты МТС в Ростовской области в полтора раза увеличили потребление сервисов мобильной передачи данных по сравнению с прошлым годом. При этом более половины общего ...
Сегодня 14:21 Илья Евгеньевич Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Я в этот магазин (связной) не ногой, обманули тоже, примерно на 6000 и плюс в договоре указали не рассрочку, а кредит, ещё переплатить получилось 10000 , прочитал много отзывов и теперь всех друзей ...
Сегодня 14:05 Дима Краснов Тема: Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально (05.01.2018)
Мне что не нравится, так, то, что даже после встречи смартфона с асфальтом, задняя часть корпуса все равно мнется. Не противоударные конечно сейчас телефоны стали делать, это я понимаю, но могли бы ...
Вчера 21:59 Fractals Тема: Билайн в Кемеровской области (03.04.2010)
Билайн запустили в Новокузнецке в Абашево новую БС b3 1502, 5МГц, в данном районе только одна БС у данного оператора, БС расположена на шахте (ул. Кавказская), видимо для увеличения ёмкости сети в ...
Вчера 21:48 Fractals Тема: МегаФон в Кемеровской области (01.12.2014)
Сеть b3 принимается во всех районах Новокузнецка, в том числе и в Абашево (БС установлена у пенсионного фонда). есть новость о запуске lte advanced!!!! Причём PCI в разных диапазонах как правило ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru

11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи красного Xiaomi Mi A1 и Redmi 5A / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Alcatel 3c замечен на рендерах / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi PowerBank 2 емкостью 5000 мАч оценен в $8 / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Lenovo Miix 630 – Windows-ноутбук с архитектурой ARM / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Microwear H5 – бюджетные смарт-часы с поддержкой 4G и 5 Мп камерой / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2018: Alcatel раскрыла подробности о линейке смартфонов 2018 года / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Hisense Dolphin 2 – полноэкранный смартфон начального уровня / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2018: Sony представила смартфоны Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, и Xperia L2 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P600S – экран 18:9, Helio P25 и аккумулятор 4500 мАч / MForum.ru

05.01. [Технологии] Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года / MForum.ru

05.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 6 (2018) представлен официально / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Leagoo S9 Pro получит 6,21-дюймовый экран и впечатляющие характеристики / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android / MForum.ru

27.12. [Новинки] Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 7 990 рублей / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A83 получил 5,7-дюймовый дисплей 18:9 и сканер лица / MForum.ru

26.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 670 – чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: