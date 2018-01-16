Диверсификация: МТС купила киберспортивный клуб

MForum.ru
16.01.2018,
Большие компании чем-то похожи на маятники - они то приобретают какие-то бизнесы, не связанные с основной деятельностью, то начинают кампании по избавлению от непрофильных бизнес-составляющих. МТС объявляет о приобретении компании Praliss Enterprises, управляющей Gambit Esports. Последняя известна поклонникам таких компьютерных игр, как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2, FIFA.
Официальная версия покупки - реализация стратегии МТС по развитию digital-направлений и продуктов, лежащих за пределами традиционного телекома. В качестве реальной основы таких решений в голову приходит либо пиар-составляющая, либо другие соображения. Было бы интересно узнать, кому до сих пор принадлежала компания Praliss Enterprises. Впрочем, нельзя отказать МТС в последовательности, некоторый интерес к геймерской сфере МТС проявляла и раньше, впрочем, весьма скромный.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: МТС выходит на рынок киберспорта
16 января 2018 г. Москва, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая компания в сфере телекоммуникаций и информационных технологий России и СНГ, объявляет о выходе на рынок киберспорта на базе одного из лидирующих киберспортивных клубов мира Gambit Esports.
МТС приобрела компанию Praliss Enterprises, управляющую Gambit Esports – организацией, которая объединяет четыре команды (16 игроков) в наиболее популярных сегодня игровых дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA. Команды, входящие в состав Gambit Esports, неоднократно становились Чемпионами Мира и Европы, а также серебряными и бронзовыми призерами крупнейших международных соревнований. В частности, Gambit – действующие Чемпионы Мира в дисциплине CS:GO по версии Major Championship, и это первая и единственная команда из СНГ, которая стала обладателем самого престижного титула в мире за всю историю существования Counter-Strike Global Offensive.
«Выход на рынок киберспорта соответствует стратегии МТС по развитию digital-направлений и продуктов, лежащих за пределами традиционного телекома. Уже сейчас МТС предлагает клиентам более 25 мобильных приложений, тестирует собственный телемедицинский сервис, предоставляет бизнесу облачные услуги, анализ данных на основе Big Data, сервисы кибербезопасности и системную интеграцию. Наша задача – сделать так, чтобы новые сервисы МТС стали частью образа жизни тех, кто привык использовать современные технологии, в первую очередь, молодежи. Чтобы достичь этой цели, нам важно быть там, где наши клиенты, и создавать продукты, которые полностью отвечают их интересам. Поэтому мы решили сделать ставку на киберспорт, стремительно набирающий популярность сегодня, особенно в молодежной среде. При этом мы понимаем, что не просто покупаем успешный бизнес, а идём в большой спорт, и планируем уделить особое внимание сохранению и преумножению спортивных успехов команд, входящих в Gambit Esports», – отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.
Стратегия МТС на рынке киберспорта объединит в себе как маркетинговые активности, так и разработку продуктов для геймеров.
Группа МТС создала в рамках собственного центра инноваций киберспортивное подразделение, которое возглавила Ирина Семенова — эксперт с 17-летним стажем в игровой индустрии, одна из основателей организации Virtus.pro. В состав киберспортивного подразделения МТС также войдет CEO Gambit Esports Константин «groove» Пикинер. Он займет должность спортивного директора МТС. Константин Пикинер в профессиональном киберспорте с 2002 года, имеет огромный опыт в управлении и создании успешных проектов, принимал активное участие в развитии таких киберспортивных клубов как Virtus.pro, k23, Moscow Five и Gambit Esports.
Группа МТС и ранее поддерживала геймерское сообщество России, предоставляя продукты и технические решения для любителей и профессионалов киберспорта в самых различных дисциплинах. В частности, Группа МТС организовала прямые каналы соединения с серверами крупнейших игровых компаний, что дает нашим абонентам преимущество при игре как на мобильных гаджетах, так и на стационарных игровых компьютерах и консолях. В сентябре 2016 года МТС также стала техническим партнером проекта GamerStadium, в рамках которого в Москве открылся крупнейший киберспортивный клуб. Кроме того, в рамках Группы МТС запущен специальный тариф фиксированного интернета для геймеров, высокая скорость которого, помимо качественного канала GPON, обеспечивается за счет прямого подключения к игровым серверам и позволяет добиться минимального времени отклика сервера и быстрой реакции в игре.
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