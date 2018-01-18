Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018

18.01.2018, MForum.ru

Современные смартфоны требуют все больше энергии, а аккумуляторы емкостью 3000 мАч уже стали стандартом даже для недорогих устройств. Не менее важно и умение батареи быстро восполнять потраченную энергию.

В ноябре 2015 года Huawei Watt Lab в рамках тематического мероприятия 56th Battery Symposium продемонстрировала технологию, позволяющую литий-ионному аккумулятора набрать до 50% емкости всего за 5 минут. На тот момент предложенная технология находилась на стадии проработки, однако в этом году она может появиться в коммерческих продуктах. Демонстрация технологии быстрого заряда от Huawei ожидается на MWC 2018, а пока производитель опубликовал видео, показывающее как заряженная в специальном зарядном устройстве батарея набирает 48% емкости всего за 5 минут. Также Huawei подчеркивает, что использование этой технологии не снижает ресурс аккумулятора. Ее основа – использование иных материалов для изготовления АКБ, таким образом, с уже имеющимися батареями она работать не будет.