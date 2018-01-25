Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5

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Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5

25.01.2018, MForum.ru

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Ожидается, что анонс смартфона Xiaomi Redmi Note 5 состоится на MWC 2018, который стартует в конце февраля. Однако подробности об этой новинке уже перестали быть секретом.

Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5

Ожидается, что Xiaomi Redmi Note 5 получит металлический корпус и дисплей диагональю 5,99 дюймов при соотношении сторон 18:9. Разрешение экрана будет аналогично Redmi 5 Plus – 2160х1080 точек. Важной особенностью новинки станет использование сдвоенной камеры, в который основной 16 Мп сенсор дополнен вспомогательной камерой разрешением 5 Мп. Предполагаемое разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. В части аппаратной платформы Xiaomi Redmi Note 5 ожидается в двух вариантах. Базовая версия получит чипсет Snapdragon 630, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Более продвинутый вариант оснащен Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. ОС – MUUI 9 на базе Android Nougat с дальнейшим обновлением до актуальной версии. Цена базового варианта Xiaomi Redmi Note 5 составит 1499 юаней ($237), более мощного – 1799 юаней ($284).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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