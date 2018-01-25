Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой

MForum.ru
25.01.2018,
Компания InFocus официально анонсировала смартфон M7s, который появится на Тайване по цене $147. По спецификациям InFocus M7s во многом схож с продающимся в Индии смартфоном InFocus Vision 3, однако оснащен большим объемом памяти, но не имеет функции Dualfie (аналог функции Nokia Bothie).
Диагональ дисплея InFocus M7s составляет 5,7-дюйма (разрешение – 720х1440 точек, OnCell IPS), для защиты экрана используется 2,5D-стекло. Аппаратная платформа построена на базе 4-ядерного процессора MediaTek MT6737H дополненного 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Тыловая камера InFocus M7s сочетает основой сенсор разрешением 13 Мп (апертура f/2.0) с 5 Мп вспомогательным сенсором, обеспечивающего различные эффекты при съемке, включая Боке. Запись видео возможна в разрешении 1920х1080 точек. Фронтальная камера - 8 Мп, с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов. Емкость аккумулятора InFocus M7s – 4000 мАч, что обеспечивает до 20 часов в режиме разговора по 3G-сети. В части коммуникационных возможностей новинка поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.0, GPS / A-GPS, Micro-USB и 3,5-мм разъем для наушников. Габаритные размеры InFocus M7s составляют 152,3x72,4x8,8 мм, вес – 148 грамм. ОС – Android 7.0 Nougat.
© Антон Печеровый,
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