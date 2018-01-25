5G: Turkcell тестирует базовые станции Huawei 5G NR

MForum.ru
25.01.2018,
Turkcell тестирует базовые станции Huawei BBU5900 на коммерческой сети в Анталии. Ранее компании подписали соглашение о намерениях, согласно которому компании намерены тестировать и внедрять передовые технологии и продукты с тем, чтобы построить базовую сеть, ориентированную на поддержку технологий 5G. Базовая станция Huawei BBU5900 тестировалась на коммерческой сети впервые в Евразии. В настоящее время BBU5900 поддерживает сети LTE и NB-IoT, но в дальнейшем сможет обеспечить работу сети 5G NR.
В комплект базовой станции BBU5900 входит процессорный блок “6 в 1” с поддержкой 6 режимов работы базовой станции (GSM, UMTS, LTE FDD, LTE TDD, NB-IoT, 5G-NR) в одной “коробке”. Пропускная способность оборудования составляет 50 Гбит/c, что отвечает требованиям мульти-диапазонности и многорежимности, а также позволяет обеспечить поддержку режима mMIMO при подключении антенных модулей - 4T4R / 8T8R / 64T64R.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
"пятое поколение"
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
17.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Qualcomm показал модем X50 5G NR / MForum.ru
06.07. [Новости компаний] Пятое поколение: МегаФону разрешили тестировать 5G в рамках ЧМ-2018 / MForum.ru
05.07. [Новости компаний] Пятое поколение: Tele2 и Nokia демонстрируют возможности 5G / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Пятое поколение: Huawei, China Mobile и SAIC Motor показали дистанционное управление автомобилем в сети 5G / MForum.ru
26.06. [Новости компаний] Пятое поколение: Использование полосы 3400-3800 для 5G - проблемы и возможности / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru