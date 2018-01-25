5G: Turkcell тестирует базовые станции Huawei 5G NR

25.01.2018, MForum.ru

Turkcell тестирует базовые станции Huawei BBU5900 на коммерческой сети в Анталии. Ранее компании подписали соглашение о намерениях, согласно которому компании намерены тестировать и внедрять передовые технологии и продукты с тем, чтобы построить базовую сеть, ориентированную на поддержку технологий 5G. Базовая станция Huawei BBU5900 тестировалась на коммерческой сети впервые в Евразии. В настоящее время BBU5900 поддерживает сети LTE и NB-IoT, но в дальнейшем сможет обеспечить работу сети 5G NR.

В комплект базовой станции BBU5900 входит процессорный блок “6 в 1” с поддержкой 6 режимов работы базовой станции (GSM, UMTS, LTE FDD, LTE TDD, NB-IoT, 5G-NR) в одной “коробке”. Пропускная способность оборудования составляет 50 Гбит/c, что отвечает требованиям мульти-диапазонности и многорежимности, а также позволяет обеспечить поддержку режима mMIMO при подключении антенных модулей - 4T4R / 8T8R / 64T64R.

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