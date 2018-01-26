Розница: Компания Maykor перевела в режим онлайн все кассы сети салонов "Билайн"

MForum.ru
26.01.2018,
С 2016 года компания MAYKOR (ООО "Майкор") обеспечивала все техническое обслуживание кассового оборудования салонов связи Билайн, включая устранение неисправностей кассовых аппаратов, обеспечение бесперебойной работы ПО. В январе 2017 года был подписан новый контракт, предусматривающий переход кассовой зоны в режим онлайн. Этого требовало соблюдение закона ФЗ 54.
В 2017 году компания выполнила полный комплекс работ по обновлению и обслуживанию кассовой зоны сети салонов продаж "Билайн" на всей территории РФ. Для этого "Майкор" задействовала сервисную сеть из 83 филиалов и 400 подразделений на территории России, в которой работает более 6 тысяч специалистов.
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