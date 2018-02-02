Анонсы: Полноэкранный Huawei P Smart с EMUI 8.0 появился у Vodafone UK

02.02.2018, MForum.ru

Компания Huawei любит выпускать схожие модели с разными названиями и четким разделением по рынкам. Собственно к этой категории и относится Huawei P Smart, выпущенный для британского Vodafone. Основа модели – Huawei Enjoy 7S, представленный в декабре прошлого года.

В активе Huawei P Smart присутствуют FullView-дисплей с соотношением сторон 18:9 диагональю 5,65 дюйма и разрешением 1080х2160 точек. На задней панели новинка разместилась связки 13 и 2 Мп камер, для сэлфи предлагается использовать 8 Мп камеру на передней панели. За счет фирменных алгоритмов обработки изображений (с элементами искусственного интеллекта) доступны разные эффекты (включая бокэ) и улучшение лиц. Аппаратная основа Huawei P Smart – чипсет Kirin 659 с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения до 256 Гб) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Также в наличии 3,5 мм аудиоразъем и сканер отпечатка пальца на задней панели. В качестве дополнительного бонуса Huawei P Smart будет предлагаться с последней версией фирменной оболочки EMUI 8.0 из коробки, что делает его одним из немногих смартфонов Huawei, которые уже используют Android 8.0 Oreo .