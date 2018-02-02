Слухи: За индексом Nokia TA-1056 скрывается Nokia 1?

MForum.ru
02.02.2018,
HMD Global готовится к запуску нового телефона с номером модели TA-1056. Новинка уже прошла сертификацию FCC и, скорее всего, будет относиться к устройствам начального уровня.
Возможно, за индексом TA-1056 скрывается Nokia 1, смартфон созданный в рамках инициативы Android Go. И данные FCC это косвенно подтверждают. По размерам эта новинка компактнее Nokia 2 (133x68 мм, вместо 143,5*71,3, как у Nokia 2). С другой стороны подобные габариты позволяют установить дисплей с соотношением сторон 18:9. Также в активе Nokia TA-1056 ожидается съемная батарея. А если за индексом Nokia TA-1056 действительно скрывается Nokia 1, то в ее активе присутствуют дисплей разрешением HD (либо HD+), 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. В части чипсета ясности нет – Android Oreo (Go Edition) поддерживает системы-на-чипе как от Qualcomm, так и от MediaTek. Анонс новинки ожидается на MWC 2018, а ее цена в России может составить 5 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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