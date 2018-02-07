Слухи: В TENAA замечены 4 новых смартфона Huawei со сдвоенными камерами

07.02.2018, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появились 4 новых смартфона компании Huawei. Кодовые имена новинок – FLA-TL10, FLA-AL00, LDN-TL00 и LND-TL30, при этом только LND-TL30 относится к суббренду Honor.

Возможно, эта новинка увидит свет под именем Honor 7C и будет лишь немного отличаться от Honor 7X. Устройство с индексами FLA могут пополнить серию Nova. О параметрах новинок пока ничего не сообщается, эта информация появляется после окончания сертификации. Впрочем, кое-что можно почерпнуть из изображений: все новинки оснащены экранами с соотношением сторон 18:9, сдвоенными камерами и дактилоскопическими сенсорами на задней панели.