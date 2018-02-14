Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов

14.02.2018, MForum.ru

Еще в январе корейские СМИ предположили, что на MWC 2018 компания LG покажет свое видение использования технологий искусственного интеллекта в смартфонах. И сегодняшний пресс-релиз подтвердил, что на Всемирном мобильном конгрессе компания LG покажет нацеленную на смартфоны технологию Vision AI.

Демонстрация технологии состоится на базе «самого продвинутого флагманского смартфона LG», которым на текущий момент является LG V30. Основное применение Vision AI найдет в улучшение качества фотографий. Например, появится автоматический анализ объекта съемки и рекомендации по выбору лучшего режима съемки, который можно выбрать из 8 вариантов: портрет, еда, домашнее животное, пейзаж, город, цветок, восход и закат. Технология подобных рекомендаций базируется на анализе боле 100 млн. изображений и создания более 1000 уникальных категорий изображений для более точного анализа.

Другой важной возможностью LG Vision AI станут эксклюзивные голосовые команды, список которых вырастет до 32. В частности с помощью голосовых команд можно будет искать изображения, сканировать QR-коды или делать фотографии в разных режимах. Кроме того, алгоритмы AI будут использоваться для анализа освещенности, что позволит повысить качество фотографий при нехватке света. В режиме шоппинга по считанному камерой изображению товара можно найти его аналоги и узнать цену в других местах. По мнению Jeung-uk, старшего вице-президента подразделения мобильной связи LG, «будущее LG принадлежит AI, а не только спецификации оборудования и скорости обработки информации». Таким образом, главным направлением развития LG станет «создание интеллектуальных смартфонов».