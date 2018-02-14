Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов

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Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов

14.02.2018, MForum.ru

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Еще в январе корейские СМИ предположили, что на MWC 2018 компания LG покажет свое видение использования технологий искусственного интеллекта в смартфонах. И сегодняшний пресс-релиз подтвердил, что на Всемирном мобильном конгрессе компания LG покажет нацеленную на смартфоны технологию Vision AI.

Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов

Демонстрация технологии состоится на базе «самого продвинутого флагманского смартфона LG», которым на текущий момент является LG V30. Основное применение Vision AI найдет в улучшение качества фотографий. Например, появится автоматический анализ объекта съемки и рекомендации по выбору лучшего режима съемки, который можно выбрать из 8 вариантов: портрет, еда, домашнее животное, пейзаж, город, цветок, восход и закат. Технология подобных рекомендаций базируется на анализе боле 100 млн. изображений и создания более 1000 уникальных категорий изображений для более точного анализа.

Другой важной возможностью LG Vision AI станут эксклюзивные голосовые команды, список которых вырастет до 32. В частности с помощью голосовых команд можно будет искать изображения, сканировать QR-коды или делать фотографии в разных режимах. Кроме того, алгоритмы AI будут использоваться для анализа освещенности, что позволит повысить качество фотографий при нехватке света. В режиме шоппинга по считанному камерой изображению товара можно найти его аналоги и узнать цену в других местах. По мнению Jeung-uk, старшего вице-президента подразделения мобильной связи LG, «будущее LG принадлежит AI, а не только спецификации оборудования и скорости обработки информации». Таким образом, главным направлением развития LG станет «создание интеллектуальных смартфонов».

Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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