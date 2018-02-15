Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах

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Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах

15.02.2018, MForum.ru

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Компания HMD Global запланировала на 25 февраля мероприятие, на котором ожидается анонс Nokia 9, Nokia 7Plus и других устройств Nokia. Впрочем, какой-либо официальной информации, о том какие именно устройства будут представлены, пока нет.

Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах

Как и ожидалось, Nokia 7 Plus получил полноэранный дизайн с дисплеем с соотношением сторон 18:9, при этом верхняя и нижняя рамки достаточно велики. Также на рендерах видна сдвоенная тыловая камера с оптикой Zeiss и двухтоновой светодиодной вспышкой, размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор и надпись «Android One». Таким образом, Nokia 7 Plus будет выпущен именно в рамках этой инициативы. Из спецификаций новинки известно о 6-дюймовом дисплее, чипсете Snapdragon 660 и 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти.

Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах

Nokia 1 относится к классу компактных устройств и, скорее всего, будет позиционироваться как «первый смартфон» или аппарат для нетребовательных пользователей. Материал корпуса – поликарбонат. Программная основа Nokia 1 – Android Go, а объем оперативной памяти составит 1 Гб. Скорее всего, на начальном уровне будут находиться и другие спецификации. Что интересно, на рендерах Nokia 7Plus видна дата 25 февраля, а у Nokia 1 – 26 февраля. Таким образом, эти смартфоны могут быть анонсированы в разные даты.

Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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