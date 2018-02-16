Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов

16.02.2018, MForum.ru

Для смарт-часов возможность контроля частоты сердечных сокращений уже давно превратилась в стандартную функцию. Однако, если нужен функционал контроля артериального давления, то задача усложняется. Как минимум из-за того, что нужна сжимающая руку манжета.

Впрочем, у Samsung есть собственное видение решения этой проблемы. Компания получила патент на способ измерения артериального давления с помощью светочувствительного датчика, подобного датчикам частоты сердечных сокращений. На патентных чертежах представлены часы под названием Samsung Gear X (не путать с Gear IconX) оснащенные таким функционалом. Впрочем, дизайн (схож с Samsung Gear) и название, скорее всего, добавлены в качестве устройства для конкретизации патентуемой технологии (placeholder). Если говорить о технической стороне, то принцип измерения основан на использовании поляризованного света и измерении интенсивности рассеянного света. Таким образом, как и в случае с измерением пульса, часы должны плотно прилегать к руке.