Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов

MForum.ru

Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов

16.02.2018, MForum.ru

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Для смарт-часов возможность контроля частоты сердечных сокращений уже давно превратилась в стандартную функцию. Однако, если нужен функционал контроля артериального давления, то задача усложняется. Как минимум из-за того, что нужна сжимающая руку манжета.

Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов

Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов

Впрочем, у Samsung есть собственное видение решения этой проблемы. Компания получила патент на способ измерения артериального давления с помощью светочувствительного датчика, подобного датчикам частоты сердечных сокращений. На патентных чертежах представлены часы под названием Samsung Gear X (не путать с Gear IconX) оснащенные таким функционалом. Впрочем, дизайн (схож с Samsung Gear) и название, скорее всего, добавлены в качестве устройства для конкретизации патентуемой технологии (placeholder). Если говорить о технической стороне, то принцип измерения основан на использовании поляризованного света и измерении интенсивности рассеянного света. Таким образом, как и в случае с измерением пульса, часы должны плотно прилегать к руке.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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