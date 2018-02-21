LTE: Tele2 сообщает о запуске сетей LTE 1800 в Саратовской области, Бурятии и Марий Эл

MForum.ru

LTE: Tele2 сообщает о запуске сетей LTE 1800 в Саратовской области, Бурятии и Марий Эл

21.02.2018, MForum.ru

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Tele2

 

В Саратовской области по данным Tele2 в зоне охвата сетей LTE1800 оператора - до 80% жителей региона, в Республике Бурятия - около 56%.

В Марий Эл сеть LTE работает уже несколько месяцев, но если до сих пор ее развивали в Волжске, Козьмодемьянске и в райцентрах, то теперь включены первые базы LTE 1800 в Йошкар-Оле. Оператор обещают охватить до 85% территории города к марту.

С учетом этих запусков компания Tele2 предоставляет услуги LTE в 55 российских регионах, отставая от Билайна на 24 региона, а от МТС и МегаФона - на 28.

Список регионов, где пока что нет услуг LTE Tele2 выглядит так:

  • области: Астраханская, Еврейская АО, Забайкальская, Ивановская, Курганская, Магаданская, Ненецкий АО, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Ярославская
  • республики: Алтай, Амурская, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Тыва, Чеченская, Чукотская
  • края: Камчатский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский

Впрочем, доступность услуг "своего" оператора в режиме LTE на всей территории России необходима, конечно, не всем.

Всего в России запущено более 305 сетей LTE в различных регионах, так что абонентам есть из чего выбрать. Есть несколько регионов, услуги 4G в которых предоставляют сразу 5 операторов.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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