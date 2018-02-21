LTE: Tele2 сообщает о запуске сетей LTE 1800 в Саратовской области, Бурятии и Марий Эл

MForum.ru
21.02.2018,
В Саратовской области по данным Tele2 в зоне охвата сетей LTE1800 оператора - до 80% жителей региона, в Республике Бурятия - около 56%.
В Марий Эл сеть LTE работает уже несколько месяцев, но если до сих пор ее развивали в Волжске, Козьмодемьянске и в райцентрах, то теперь включены первые базы LTE 1800 в Йошкар-Оле. Оператор обещают охватить до 85% территории города к марту.
С учетом этих запусков компания Tele2 предоставляет услуги LTE в 55 российских регионах, отставая от Билайна на 24 региона, а от МТС и МегаФона - на 28.
Список регионов, где пока что нет услуг LTE Tele2 выглядит так:
Впрочем, доступность услуг "своего" оператора в режиме LTE на всей территории России необходима, конечно, не всем.
Всего в России запущено более 305 сетей LTE в различных регионах, так что абонентам есть из чего выбрать. Есть несколько регионов, услуги 4G в которых предоставляют сразу 5 операторов.
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© Алексей Бойко,
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