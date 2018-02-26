Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

26.02.2018, MForum.ru

Компания Samsung официально представила флагманские смартфоны образца 2018 года. Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ стали развитием идей заложенных в смартфоны семейства Galaxy S8, сохранив бесконечный AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и корпус из стекла и металла. В тоже время мультимедийная составляющая была заметно расширена.

В частности появились стереодинамики AKG с поддержкой Dolby Atmos, а камеры получили поддержку записи видео с частотой до 960 fps. В части программных новшеств отметим селфимоджи, представляющих эмоджи с лицом владельца устройства, объединяющую «умную» технику технологию SmartThings и улучшенный функционал помощника Bixby, включая перевод в режиме реального времени. Основа многих программных улучшений – технологии, базирующиеся на искусственном интеллекте и развитом машинном обучении.

В части спецификаций оказались подтверждены появлявшиеся ранее утечки. Основа аппаратной платформы для большинства рынков – чипсеты Exynos 9810 (частота процессорных ядер до 2,7 ГГц, графика Mali-G72). На североамериканском и китайском рынках Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут предлагаться с Snapdragon 845 на борту. Объем оперативной памяти Samsung Galaxy S9 составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Для Samsung Galaxy S9+ доступно 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенного накопителя можно использовать карты microSD объемом до 400 Гб.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оснащены 8 Мп фронтальными камерами, сканерами радужной оболочки глаза с поддержкой технологии Inteligent Scan (распознавание лица + радужная оболочка), дактилоскопическими сенсорами с Dedicated Fingerprint (позволяет выбрать палец используемый для разблокировки и создавать защищенные папки). ОС – Android Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0.

В части камер для Samsung Galaxy S9 речь идет о 12 Мп сенсоре Dual Pixel с апертурой f/1.5-2.4, оптической стабилизацией изображения и умной технологией подстройки под освещение. Samsung Galaxy S9+ оснащен сдвоенной камерой с двумя 12 Мп модулями Dual Pixel. Диагональ экрана Samsung Galaxy S9 – 5,8 дюйма, Samsung Galaxy S9+ - 6,2 дюйма, разрешение экрана обоих устройств – 2960 х 1440 точек. Отличается и емкость аккумулятора – 3000 и 3500 мАч, соответственно.

Российская цена Samsung Galaxy S9 составляет 59 990 рублей. Samsung Galaxy S9+ с 64 Гб встроенной памяти можно предзаказать за 66990 рублей, а топовая версия с 256 Гб памяти оценена в 74 990 рублей. Прием предварительных заказов уже начался, отгрузки стартуют 8 марта. Одновременно со смартфонами были представлены фирменные аксессуары, включая чехлы и беспроводные зарядки.