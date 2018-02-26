Компоненты: На MWC 2018 представлен MediaTek P60

MForum.ru
26.02.2018,
На Всемирном мобильном конгрессе компания MediaTek представила систему-на-чипе P60, нацеленную на устройства среднего класса. Выпускаться новая система-на-чипе будет по 12 нм FinFET технологическому процессу TSMC и оснащена поддержкой технологии MediaTek CorePilot 4.0.
Конфигурация MediaTek P60 включает в себя 8 процессорных ядер, из которых 4 высокопроизводительные ядра ARM Cortex-A73, а оставшиеся – энергоэффективные ARM Cortex-A53. Графический ускоритель – Mali-G72. Впрочем, MediaTek P60 интересен другим – в активе этой системы на чипе присутствует многоядерный сопроцессор с поддержкой элементов искусственного интеллекта, что обеспечивает разные интересные функции, включая распознавание лиц на базе технологий глубинного обучения, распознавание объектов и местности, а также умные функции фотокамеры. Также в активе новинки присутствует 3 процессора для обработки изображений.
Относительно чипов предыдущего поколения (Helio P23) общий рост производительности в ресурсоемких приложениях (играх) может составлять до 25%, а в некоторых операциях – до 70%. Рост энергоэффективности – до 12%. MediaTek P60 поддерживает FullHD дисплеи с соотношением сторон до 20:9, двухканальную память LPDDR4x (до 8 Гб, 1800 МГц), 4G LTE и сдвоенные камеры 16/20 Мп (или одинарные разрешением до 32 Мп). Появление реальных устройств на базе MediaTek P60 ожидается во 2 квартале текущего года, а по утекшим в сеть бенчмаркам этот чип может составить конкуренцию Snapdragon 660.
© Антон Печеровый,
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