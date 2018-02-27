Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии

MForum.ru
27.02.2018,
Компания LG официально представила обновленные смартфоны K-серии. Новинки в лице K8 (2018), K10 (2018), K10+ (2018) и K10α (2018) нацелены в средний сегмент, а основным рынком для них станут страны Азии, Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Работая над обновлением K-серии LG сфокусируется на улучшении возможностей фотосъемки, включая ускоренную фокусировку и съемку в условиях недостатка освещенности. Еще одной «фишкой» новинок станет функция «Flash Jump Shot», с помощью которой можно снимать короткие GIF-анимации, состоящие из 20 фотографий сделанных с интервалом в 3 секунды.
В части спецификаций LG K8 (2018) может порадовать 5-дюймовым On-Cell Touch IPS-дисплеем разрешением HD с 2,5D-стеклом, 13 Мп тыловой камерой с фазированным автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, 4-ядерный 1,3 ГГц процессором, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat.
Диагональ экрана K10 (2018) составляет 5,3 дюйма. Разрешение аналогично LG K8 – HD, однако аппаратная платформа этого построена на 8-ядерном 1,5 ГГц процессоре. Объемы памяти K10 (2018) прежние – 2 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти, тогда как K10+ (2018) оснащен 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Впрочем, независимо от версии память можно расширить картами microSD. Фоточасть аппаратов LG K10 (2018) включает в себя 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Выпускаться новинки будут в черном, голубом и розовом цветах.
© Антон Печеровый,
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